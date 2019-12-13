إيمانيات

حثّ الاسلام على حُسن الخُلق، واهتمّ بتنمية الوعي الأخلاقي وزيادة المعرفة الأخلاقية والتوجيه نحو القيم والمفاهيم الانسانية السامية، وحذّر كذلك من سوء الخُلق ومن انحدار الانسان نحو الرذيلة. ورد عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) حينما سُئِل: «أيّ المؤمنين أفضلهم ايماناً؟ فقال: أحسنهم خُلُقاً». وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «انّ الله تبارك وتعالى ليعطي العبد من الثواب على حُسن الخُلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله». وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «انّ الصبر والصدق والحلم وحُسن الخُلق من أخلاق الأنبياء، وما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة شيء أفضل من حُسن الخُلق».

اعتبر الاسلام سوء الخُلق تشويهاً للطبيعة البشرية وعذاباً للنفس الانسانية، لأنّ الأخلاق الفاضلة منسجمة مع الاستقامة الفطرية للانسان، وسوء الخلق انحراف مضاد للطبيعة الانسانية النقيّة، فقد ورد في الحديث الشريف: «مَن ساء خُلقه عذّب نفسه». لأنّ صاحب الخُلق السيِّئ يعيش دوماً في صراع نفسي بسبب التوتّر الحاصل بينه وبين مَن يتعامل معهم من الناس لنفورهم منه ورفضهم لمواقفه وسوء تعامله، وهو بعد ذلك أبعد الناس عن الله، لأنّ الله سبحانه متّصف بصفات الكمال، وله الأسماء الحُسنى، فكلّما اكتملت أخلاق المرء كلّما كان قُربه من الله سبحانه متسامياً الى الدرجات الكمالية العُليا، وكلّما كان سيِّئ الخلق كان بعيداً عن الله محروماً من قُربه وفيوضات رحمته. لذلك ورد في الحديث الشريف: «تخلّقوا بأخلاق الله». فحُسن الخُلق في الاسلام دعوة الى تكامل الجانب المتعالي في الانسان.

هناك خطوات عملية لتربية الحسّ الأخلاقي النبيل وتكامل الشعور بالفضيلة والاندفاع نحوها بدافع ذاتي طبيعي، منها:

- تربية الضمير الأخلاقي (وهو الاحساس الباطني بالخير والشرّ) الذي يساعد على تمييز مواقف الخير والتطابق معها، وادراك المواقف الشرِّيرة والابتعاد عنها. ويتكوّن الضمير الأخلاقي من التأثّر بفكرة العقاب والثواب وترتيب الجزاء وتنامي الشعور بالذنب والاساءة عند مقارفة الرذيلة، وتولّد أحاسيس الارتياح والرِّضا عند ممارسة أفعال الخير والفضيلة؛ فالمُسلِم عندما ينصر مظلوماً؛ أو يغيث ملهوفاً، أو يساعد محتاجاً، يشعر بالرِّضا والسرور وهو يمارس هذا العمل، أمّا عندما يسيء ويقارف رذيلة، فيكذب أو يخون أو يغش، فانّ الضمير الأخلاقي سيتصدّى له، ويقوم بمعاقبته وفرض الندم والألم النفسي عليه، ولن يتركه حتى يُكفِّر عن سقطته هذه، ويعلن توبته واستقامته. وقد جعل الاسلام هذا الاحساس الأخلاقي علامة ايمانية يتميّز بها المؤمن عن غيره، فقد ورد في الحديث الشريف: «المؤمن مَن اذا أحسن سَرّته حسنته، واذا أساء ساءته سيِّئته». ويُروى عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله: «اذا سرّتك حسنتك وساءتك سيِّئتك فأنت مؤمن».

- ايجاد القدوة الأخلاقية التي يقتدي بها الانسان المؤمن، وهم الأنبياء والرُّسل، وفي مقدّمتهم المثل الانساني الأعلى الرسول محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم): (أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ) (الأنعام/ 90). (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا) (الأحزاب/ 21). وبذا رسم الصيغة الأخلاقية العملية للانسان، ليجد أمامه تجربةً أخلاقيةً فذّةً، ونموذجاً انسانياً يوضِّح له الطريق الى التكامل والنُّضج الأخلاقي.

