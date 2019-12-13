إيمانيات

انّ التواصل بين الناس ضروري على تنوّع عقائدهم، وتعدّد أفكارهم، وتقارب قِيَمهم أو تباعدها، وهذا نتيجة التنوّع في اللغة والثقافة والميول والمقاصد، وهذا التنوّع آية ربّانية حيث الناس من أصل واحد، ومع ذلك توزّعوا وأصبح الاختلاف سنّة كونية، لكن العيش الكريم الذي يؤمن سعادة الانسان المُستخلَف في الأرض يحتاج الى مواقع للقاء وفق أُسس وقواعد وضوابط، ولا يكون ذلك بدون أساليب للتواصل ومنها الحوار؛ كلّ ذلك تمهيداً للتعارف، لأنّ العلاقات التي تقوم على التعارف هي العلاقات التي تكتسب صفة الاستمرارية، أمّا ما قام من العلاقات على الجهل بالآخر فانّها ستنفك، وستكون نتائجها غير مرضية. انّ التنوّع واقع ملازم لوجود الانسان، والتلاقي ضرورة عند كلّ قضية أو موقف ايجابي شرط أن يقوم ذلك على أُسس سليمة؛ وهذا أمر ينطلق من حقيقة كونية لا مناص لأحد منها، هذا ما جاء في قوله تعالى: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ) (هود/ 118-119). هذا الاختلاف حقيقة وواقع وهو غير الخلاف، فالخلاف ينمُّ عن الخصام والتنازع، بينما الاختلاف يدلُّ على الاقرار بالتنوّع، وبوجود الآخر ليكون بعد ذلك التواصل معه من خلال أحد أساليب التواصل وهو الحوار. أرسى الاسلام دعائم الحوار البنّاء، ووضع معالمه ومبانيه في أرقى صورة، وجعل منه وسيلة هادفة ذات قواعد وآداب ورسالة شريفة، تخدم الحقّ، وتدور في فلكه، وتأكيداً على هذه الغاية السامية أمر الاسلام بالمحاورة بالتي هي أحسن مع أصحاب الديانات والثقافات الأُخرى، فضلاً عن مراعاة هذا المعيار الراقي مع مَن هم اخوة في الدِّين، فقال سبحانه: (ادْعُ اِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (النحل/ 125)، وقال تعالى: (وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (العنكبوت/ 46). انّ الوعظ الحسن هو الصرف عن القبيح على وجه الترغيب في تركه والتزهيد في فعله، وفي ذلك تليين القلوب بما يوجب الخشوع.. أي تدخل القلوب برفق، وتعمّق المشاعر بلطف، لا بالزجر والتأنيب في غير موجب، ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حُسن نيّة، فانّ الرفق في الموعظة كثيراً ما يهدي القلوب الشاردة، ويؤلّف القلوب النافرة، ويأتي بخير من الزجر والتأنيب. وانّ اللُّطف والرفق واللّين في مقام الدعوة، يشعر الانسان بانسانيته، ويوحي له بطريقة عفوية، أنّه أمام دعوة تفيض بالحبّ والحنان. فالحوار وسيلة للتخاطب والتفاهم حول قضايا تهمّ الجميع للوصول الى تفاهماتٍ حول قضية معيّنة، واخضاع كلّ ما يعترض مسيرة الناس لغاياته النهائية في صون السلم والتوازن، وهو أسلوب حضاري يعمل على احداث نقلة نوعية في عقلية البشر وأسلوب تعاملهم مع الأحداث والمستجدّات.. فالحوار يعني الانفتاح والانفتاح يعني في أبسط قواعده، أن يتخلّى كلّ واحدٍ عن حساباته الخاصّة، وأفكاره المسبقة التي يحاسب من خلالها الآخر، وأن يفتش على الدوام عن كلّ العناصر التي تقرِّب، والتي يتمّ التلاقي عبرها، خدمةً للهدف الكبير في حماية الحياة من التعقيدات والمشاكل، وتحقيقاً للذات الانسانية، كون الانفتاح على الآخر عنصراً من عناصر تكوين الذات وأصالة الشخصية، فاذا ما انفتح المرء على الآخر، فانّه يحقّق ذاته، ولا منّة له على أحد، فهو يسطّر صفحةً من صفحاته المضيئة في تاريخ الذات والجماعة. لاشكّ أنّ الحوار هو شكل راقٍ وسامٍ من أشكال التواصل الانساني، وهو أسلوب لتبادل الأفكار والمعلومات بين الناس، وسماع آراء كلّ طرف من الأطراف في جوّ يسوده التفاهم، والودّ، والألفة، والاحترام، وتتوفّر فيه شروط الانصات للمتكلّم، واعطاء كلّ طرف حرّيته في التعبير عن آرائه ومعتقداته، بعيداً عن التعصّب أو العشوائية في الطرح الفكري.