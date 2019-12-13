إيمانيات

انّ مفهوماً غنيّاً، وقيمة عُليا كـ(التقوى)، لا يُمكن أن تكون مُحجَّمة أو محصورة في الأدراج الذاتية المغلقة، وانّما هي مُصمَّمة لتكون ذات أبعاد وآفاق مجتمعية رحبة.. ومثلما أنّ القول بأنّ (الصلاة) صلةٌ بين الانسان وربّه أو خالقه، ينحو بهذه العبادة الجليلة القدر منحى اللقاء الدوري - المحدود زمنياً - الذي يتلقّى فيه المُصلِّي شُحنات التعئبة الروحية وامدادات الغيب الفيضية، ويغفل عن سعتها الوسيعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غمطٌ لحقّ عبادة كبرى، فانّ تصوير التقوى على أنّها ترويض ذاتي وبناء تربوي دون الالتفات الى اشعاعاتها الحيوية، بخسٌ لحقّها. وترتيباً على ذلك، فانّنا بحاجة ماسّة الى (تقوى ميدانية) أو (تقوى مجتمعية) تصلُ بمدى التقي من انسان يُروِّض نفسه على احترام الحُرمات الربّانية، الى انسان يحترم الحُرمات الانسانية. فالذي يحترم حقوق الانسان فلا ينتهكها، ولا يتعدّى على المال العامّ فيستبيحه، والذي لا يعتدي على الأعراف ولا يُسيء اليها، والذي يَسلم الناسُ من يده ولسانه، والذي يؤدِّي أمانته التي اُؤتمن عليها، هو تقيٌّ قريبٌ الى الله، بل حائز على أعلى درجات التقوى. من هنا، نُدرك أنّ التقوى الذاتية، أو الترويض النفسي على الورع والاجتهاد، والأخذ بالاحتياط، والتحرُّز والتحفُّظ من الشُّبهات، ليست مطلوبة لذاتها، وانّما هي وسيلة لغاية أسمى، وهي أن يكون هذا الذي أحرز نصيباً من التقوى (مُباركاً) (نَفّاعاً) أينما كان. انّنا حين نقرأ في بعض أدبياتنا وموروثاتنا وأخبارنا أنّ حُرمة المؤمن عند الله أعظم من حُرمة الكعبة، فانّنا نفهم بأنّ مراعاة الحُرمة الأُولى كجنبة أو تعبير تقوائي، أعظم من حُرمة الثانية كاحترام مظهري أو صوري، وان عَبَّر في عمقه عن احترام ربّ البيتِ. وعندما نعلم أنّ مَن أهانَ لله وليّاً فقد أرصد لمحاربة الله تعالى، فانّ منظور التقوى هنا يرتقي من انتهاك لحُرمة انسان الى انتهاك حُرمات الله، لأنّ الانسان الصالح - في النتيجة - حُرمة من حُرم الله لا يجوز العدوان عليها.