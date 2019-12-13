مال وأعمال

مع اقتراب عام 2019 من نهاياته، تتجه البورصة من سباق تداولات العام بمكاسب قياسية تقترب من حاجز 6.5 مليارات دينار على الرغم من التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتداعيات الحرب التجارية «الأميركية - الصينية» وتذبذب اسعار النفط، حيث انهت البورصة القيمة السوقية الرأسمالية لها بنهاية الأسبوع عند مستوى 35.37 مليار دينار مقابل 29.016 ملياراً بداية العام بمكاسب سوقية بلغت 6.3 مليارات، فيما يتبقى من شهر ديسمبر حوالي 16 يوماً. ووفق البيانات الصادرة عن بورصة الكويت، فقد استحوذ قطاع البنوك على 5.3 مليارات من اجمالي مكاسب السوق بما نسبته 84.1 في المئة، حيث ارتفعت القيمة السوقية الرأسمالية لقطاع البنوك من 16.1 ملياراً الى 21.4 مليار دينار بنهاية تداولات امس. وفي السياق ذاته، نجحت البورصة في التحول الى اللون الأخضر مع نهاية تعاملات، أمس، على عكس الأداء الجماعي المتراجع للمؤشرات في مستهل التداولات. وارتفع المؤشر العام عند الاغلاق بنسبة 0.27 في المئة عند مستوى 6115.33 نقطة رابحاً 16.27 نقطة، كما ارتفع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.14 في المئة و0.31 في المئة على الترتيب. وجاء ارتفاع المؤشرات بدفع رئيس ومباشر من اسهم البنوك التي دفعت القطاع الى الصعود بمفرده بين قطاعات السوق، ليسجل عند الاغلاق نمواً بنسبة 0.68 في المئة. على الجانب الآخر، تراجعت مؤشرات 9 قطاعات في نهاية التعاملات يتصدرها السلع الاستهلاكية بنحو 3.1 في المئة، ثم التأمين بواقع 1.84 في المئة، فيما كان الصناعة الأقل تضرراً بهبوط نسبته 0.05 في المئة. وحقق سهم «الكويت الوطني» انشط سيولة بالبورصة بقيمة 8.98 ملايين دينار مرتفعاً 1.64 في المئة عند سعر 1.052 دينار، بينما تصدر سهم «أهلي متحد - البحرين» نشاط الكميات بتداول 16.16 مليون سهم بارتفاع 0.67 في المئة. ووفق رؤية محللين فان سهم بدا وكأنه المسيطر على دفة التداولات بالبورصة، وصعود السهم وايجابيته ساهم بشكل مباشر في ارتفاع قطاع البنوك والسوق ككل.

