مال وأعمال

أعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات،، عن بيع كامل اسهمها في شركة ارامكو السعودية بعد جلستي تداول فقط من ادراج الشركة، محققة ارباحاً بنحو 1.6 مليون دينار.

وقالت «بوبيان» في بيان للبورصة، انها قامت بالتخارج من حصتها في «أرامكو» بعد بيع كامل اسهمها في الشركة السعودية والبالغ عددها 3.326 ملايين سهم تقريباً، وبقيمة 10.2 ملايين دينار (33.6 مليون دولار).

وأعلنت الشركة مطلع الأسبوع الحالي، عن تخصيص عدد 3.326 ملايين سهم لـ«بوبيان» في اكتتاب عملاق النفط السعودي «أرامكو» بقيمة 8.6 ملايين دينار.

وأوضحت «بوبيان» في بيانها، ان ارباح التخارج سيتم تضمينها في البيانات المالية للشركة بالربع الثالث المنتهي في 31 يناير 2020. وواصل سهم ارامكو السعودية، نشاطه الايجابي في ثاني جلساته بالسوق السعودي، ليقترب من حده الأعلى، وسط قفزة بالسيولة.

