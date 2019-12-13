مال وأعمال

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دخلت الكويت ضمن منظومة الدول العربية التي تطبق نظام الخصخصة كخطوة اصلاحية لتحفيز القطاع الخاص في اطار النشاط الاقتصادي، وتـأتي عملية تطبيق الخصخصة في الكويت باطلاق اكتتابات شركة بورصة الكويت وشركة الزور، وهو ما يدعم حفز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومن هذا المنطلق بدأت وزارة التجارة تعد خطة متطورة لدعم المنتج الوطني والصناعات المحلية لتنمية صادراتها وتسويقها محليا واقليماً.

وكشفت دراسة ان الكويت تسعى الى طرح قطاعات حيوية للخصخصة منها قطاع الاتصالات والبريد والكهرباء وقطاع الاستثماربما يحقق الهدف نحو تنفيذ برامج الخصخصة لتحقيق الكفاءة في توزيع الموارد الاقتصادية وزيادة مستويات كفاءة الانتاج وتشجيع تنمية الصادرات ومن ثم فقد عملت على ازالة الحواجز المعيقة لتدفق رأس المال والتجارة عن طريق تسهيل ممارسة الأعمال التجارية. وأكدت الدراسة ان الكويت تعد واحدة من الدول التي حققت نمواً في الاصلاحات الاقتصادية حيث قامت بعمليات جزئية لبيع الشركات المملوكة للدولة كعنصر من الخصخصة، مشيرة الى ان تسريع تنفيذ الخصخصة سيسهم في رفع معدل الايرادات للموازنة العامة ويقلص من العجز في الموازنة فضلا عن كونها تخدم تدفقات رؤوس الأموال للسوق في مختلف القطاعات.

وأشارت الدراسة التي طبقت في ضوء عمليات الخصخصة في بعض البلدان العربية اسهم في رفع معدلات الايرادات لموازناتها العامة وتحقيق التوزيع الأمثل للموارد ما ساعد على دعم اوضاع المالية العامة بما وفرته من حصيلة بيع الشركات المملوكة للدولة وساعدت كذلك على كما وساعد على تنشيط اسواق الأوراق المالية وزيادة مستويات الانتاج والصادرات كما وأدت في بعض الدول العربية الى تحسن اداء الشركات وانخفاض عدد الشركات الخاسرة وارتفاع العائد على الاستثمار وتوفير نحو 80% من الخدمات بكلفة اقل لاسيما في قطاع الاتصالات. وتابعت ان ارتفاع مستويات الدين العام نتجت عنها سياسات واصلاحات بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي في سياق الاصالحات الاقتصادية التي استهدفت تحقيق الاستقرارالاقتصادي ودعم دور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي وتعزيز مستويات التنمية البشرية.

