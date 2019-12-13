مال وأعمال

توقع استطلاع حديث شمل نحو 57 من المستثمرين والمتداولين والخبراء الاستراتيجيين العالميين، ان تتفوق الأسواق الناشئة على نظيرتها المتقدمة خلال العام المقبل، وذلك في ضوء ارتفاع جميع فئات الأصول بالأسواق الناشئة - وهي العملات والأسهم والسندات - خلال هذا العام بعد التراجع الكبير الذي شهدته تلك الأسواق في عام 2018 في خضم موجة بيعية عنيفة.

وتشير البيانات الرسمية الى ان اجمالي الأموال التي تم ضخها في اسواق الأسهم والسندات الخاصة بالأسواق الناشئة تجاوز نحو 25 تريليون دولار، في حين تشير البيانات الى ان مستثمري الأسواق الناشئة حققوا عائدات بلغت 11 تريليون دولار خلال العقد الماضي.

وزادت قيمة الأسهم مجتمعة في 26 سوقاً مدرجة على مؤشر ام اس سي آي للأسواق الناشئة بمقدار 6.6 تريليونات دولار منذ عام 2010، في حين زادت السندات المصدرة بالعملة المحلية بقيمة 2.9 تريليون دولار.

كما ارتفعت السندات المقومة بالدولار بقيمة 1.7 تريليون دولار، والسندات المقومة باليورو 237 مليار دولار خلال هذه الفترة الزمنية. وارتفع مؤشر الأسهم لدى مؤسسة «ام اس سي آي» بنسبة 9.6% وصعد ايضا مؤشر العملات التابع لها بنسبة 1.4% خلال هذا العام.

وذكر تقرير حديث لوكالة «بلومبرغ» ان اداء السندات المقومة بالعملات الصعبة كان جيدا للغاية، لكن في حين ان ثلاثة ارباع تدفقات المستثمرين الى السندات الحكومية بالأسواق الناشئة قد تم ضخها في السندات المقومة بالعملة الصعبة في السنوات القليلة الماضية، كان هناك تحول في الفترة الأخيرة، وهو ما قد يشير الى زيادة شهية المستثمرين تجاه السندات المقومة بالعملة المحلية.

ولا تحظى سندات الشركات بالأسواق الناشئة بمثل هذا الاقبال، ولكن هناك ادراكاً متزايداً بفوائدها كفئة اصول. وقال عدد من المحللين ان جانب العائد على المخاطرة بتلك السندات اصبح اكثر جاذبية، وأضافوا ان هناك مؤشرات على ان الطلب الهيكلي عليها سيستمر في النمو.

