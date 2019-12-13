مال وأعمال

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في معرض الصناعات والبناء التاسع، الذي عقد في فندق جميرا الكويت، بمشاركة جهات حكومية وخاصة، وعدد من التجار والموردين والشركات المتخصصة بمجال المواد والأعمال الانشائية. ويعتبر المعرض الذي تنظمه شركة «إكسبو تاج» للمعارض والمؤتمرات، فرصة يقوم من خلالها «بيتك» بالتواصل مع مجموعة الشركات المتواجدة وعرض خدماته التمويلية في مجال المواد والأعمال الانشائية، بالاضافة الى التعاون والتنسيق المشترك مع موردين وتجار وذلك لتوفير جميع احتياجات العميل ومتطلباته. وتواجد في جناح «بيتك» في المعرض فريق متخصص من البيع المباشر والخدمات التمويلية، للرد على استفسارات العملاء والزوار، وكذلك تقديم شرح عن الخدمات التمويلية التي يقدمها «بيتك» للعملاء والتي تشمل جميع متطلبات البناء.

وخلال المعرض، سلط «بيتك» الضوء على حملته التمويلية «تمويلك أسهل مع «بيتك»، المصممة للعملاء الراغبين بشراء المواد الإنشائية أو التعاقد لإنجاز الأعمال الإنشائية.

وتتيح الحملة مميزات متكاملة لتسهيل عملية التمويل، بالاضافة الى استشارات وارشادات هندسية قبل وأثناء البناء، واستشارات بشأن مواد وأعمال البناء من حيث أفضل المصادر والأسعار، ومتابعة تنفيذ الأعمال بالتعاون مع مهندسين مختصين، وهامش ربح تنافسي اذ لا تخصم الأرباح مقدماً، ولا يشترط تحويل الراتب. وتشمل الحملة تمويل كافة المواد التي تدخل في عملية بناء السكن الخاص، ومختلف أنواع الاعمال الانشائية. ويتعاون «بيتك» مع نخبة من شركات المواد والأعمال الإنشائية وشركات المقاولات العامة، حيث تساهم الحملة بدعم السوق المحلي وتنشيط أعمال الموردين، وتنمية الحركة العمرانية في البلاد، فيما تمنح العملاء مميزات تحقق طموحاتهم، وتلبي احتياجاتهم في التمويل الإسكاني، بحيث تصل حدود التمويل إلى 70 ألف دينار، وفترة ائتمان تصل إلى 15 سنة، و12 شهراً لاستحقاق القسط الأول، مع مميزات أخرى كامكانية إعادة ترتيب الدين مستقبلاً وفقاً للضوابط والشروط المتبعة.

