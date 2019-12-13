مال وأعمال

أعلنت «زين» عن رعايتها الرسمية لبطولة العالم للشباب (تحت 20 عاماً) لكرة الماء، والتي تستضيفها الكويت بتنظيم الاتحاد الكويتي للسباحة والهيئة العامة للرياضة وبإشراف رسمي من الاتحاد الدولي للسباحة (FINA)، وذلك في الفترة من 12-20 ديسمبر الحالي في مجمع أحواض سمو الشيخ ناصر المحمد الأولمبي للسباحة في نادي النصر تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي على هامش المؤتمر الصحافي: «إن رعاية «زين» الرسمية لهذا الحدث الرياضي الدولي تأتي انطلاقاً من استراتيجيتنا اتجاه دعم وتطوير قطاعي الرياضة والشباب في الكويت، وفي إطار حرصنا على تشجيع مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية الرسمية التي تستضيفها الدولة لرفع اسم الرياضة الكويتية في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية».

وأوضح الخشتي قائلاً: «نقوم بتوفير تغطية مجانية لإنترنت الجيل الخامس 5G داخل مجمع سمو الشيخ ناصر المحمد الأولمبي طوال فترة البطولة، وذلك ليستفيد منها المشاركين الشباب وأولياء أمورهم والوفود المصاحبة للمنتخبات المُشاركة ولجان التنظيم والجماهير الحاضرة».

وأضاف الخشتي: «لقد حرصنا بشدّة على تقديم خدماتنا الأحدث والأكثر تطوراً لخدمة ضيوف الكويت والمُساهمة في إظهار هذه البطولة الدولية بالشكل الذي يليق بمكانة الكويت في المجتمع الرياضي الدولي، ونتمنى التوفيق لجميع المنتخبات المُشاركة وبالأخص منتخبنا الوطني».

وبيّن الخشتي أن زين تؤمن وبشدة بالدور المهم الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص بتنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، حيث تقوم الشركة بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى الكويت ومنها هذا الحدث الدولي، هذا بالإضافة إلى رعايتها وتشجيعها لمجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها، ومنهم الكثير في الرياضات المائية بمختلف أنواعها.

وتشهد البطولة مُشاركة 20 مُنتخباً هي الكويت وصربيا وكرواتيا ومونتينيغرو والمجر وإسبانيا وإيطاليا واليونان وروسيا وكندا والولايات المتحدة الأميركية والبرازيل وأستراليا ونيوزلندا ومصر وجنوب أفريقيا واليابان والصين وإيران وأوزبكستان.

