مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي أخيراً عن استكمال دوراته التدريبية لرفع معدلات الوعي والاهتمام لدى موظفي البنك بشأن دليل حماية العملاء. وقد اشتملت هذه الدورات على شرح وتوضيح محتويات دليل حماية العملاء لتعزيز مفهوم الشفافية والإفصاح في المعاملات المالية والمصرفية التي يقدمها البنك إلى مختلف العملاء في جميع القطاعات، وذلك بناء على تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الشأن.

وقد أفاد رئيس وحدة الشكاوى وحماية العملاء علي بوحمد أن دليل حماية عملاء البنوك يتضمن مجموعة مهمة من الإرشادات والضوابط التي توفر بيئة مناسبة لحفظ حقوق العملاء في إطار علاقة متوازنة توفر الحماية للقطاع المصرفي، والتي استوجبت تحديث وتطوير أدلة العمل من سياسات وإجراءات جديدة تتوافق مع المتطلبات الواردة في هذه التعليمات وتفعيلها من خلال تدريب الموظفين وتوعيتهم لتقديم أفضل الخدمات لعملاء البنك.

وتعد المحاضرات والدورات وورش العمل التي ينظمها البنك استكمالاً لجهوده في خلق بيئة ثقافية ومهنية تهدف إلى تعزيز حماية عملاء القطاع المصرفي وتوفير بيئة مناسبة لحفظ حقوق العملاء، وذلك ضمن إطار اهتمام البنك وحرصه على مصلحة عملائه والتزام البنك التام بالتعليمات والضوابط الصادرة من بنك الكويت المركزي.

