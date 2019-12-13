مال وأعمال

أجرت إدارة مصفاة ميناء عبدالله التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، تمرينا على عملية إخلاء شاملة وفقا للحالة (CAT3) والمصنفة بأنها الأخطر على العاملين وذلك في إطار خطة الطوارئ المعمول بها في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها،

تضمن سيناريو التمرين حدوث تسرب غاز من المفاعل 204 بالوحدة 12، مما استدعى تنفيذ عملية الإخلاء التي شملت جميع الموظفين والعاملين في مواقع ومرافق المصفاة، والبالغ عددهم 1507 أشخاص، كما تم إخلاء منطقة شاليهات ميناء عبدالله القريبة من المصفاة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارتي النجدة والمرور. في هذا الصدد، أكد مدير العمليات في الشركة صلاح الخياط أن إدارة المصفاة تحرص على إجراء هذه التمارين بصفة دورية، بهدف رفع كفاءة وجاهزية العاملين للتعامل مع أي حالات طارئة محتملة، منوها إلى أنه أعقب العملية تدارس الحالة لتلافي أي ثغرات مستقبلا في التمارين المماثلة.

