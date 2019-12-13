مال وأعمال

أكد المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة د. عبدالله العويصي، أن رقابة الــجهاز تعتبر حجر الزاوية في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني، إذ أن قانون المنافسة يعتبر اللبنة الأولى في بناء بيئة أعمال ومناخ مشجع للاستثمار في بلدنا الحبيب الكـــويت، مؤكداً على حرص الجهاز النظر بعين الحياد والعدالة التنافسية إلى المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء إذ أن كلاهما يعتبر شريكاً في تعزيز المكانة الدولية للاقتصاد الوطني وذلك كله ضمن نطاق القانون والمعاهدات الدولية النافذة إعمالاً لمبدأ سيادة القانون.

وأضاف العويصي في تصريح للصحافيين على هامش ندوة «المنافسة في قطاع المطاعم والخدمات الغذائية» والتي أقامها الجهاز مساء أول من أمس، في مقر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن هناك شركات أجنبية في السوق الكويتي تتمتع بحصص سوقية كبيرة وهو دليل كاف على أن الجهاز يسهم في تسهيل ممارستهم لنشاطهم التجاري عن طريق تسهيل الدخول للأسواق وضمان حرية المنافسة فيها، بل إنه الداعم لكل الشركات التي تعمل بغرض تحقيق المنفعة الاقتصادية دون الإضرار بالمنافسة تحت مظلة القانون. وقال العويصي ان الجهاز يعمل على تفعيل إطر المنافسة الحرة ورفع الوعي التنافسي عن طريق إنفاذ أحكام القانون رقم 10 لسنة 2007 بكل حياد وشفافية على جميع أطراف المعادلة الاقتصادية، سواء كانت محلية أو أجنبية ، وهو ما يضمن لكافة الشركات العمل في الأسواق وفق آليات السوق وأبجديات المنافسة المشروعة وصولاً إلى التجارة العادلة ، ما يمثل عامل جذب رئيس ومعيار تقييم حقيقي للشركات الأجنبية والذي يؤدي بالضرورة لضمان سلامة المناخ التنافسي لـبيئة الأعمال.

ولفت العويصي إلى أن الجهاز يولي المنافسة في السوق الكويتي أولوية قصوى وهو الأمر الذي انعكس على التعديلات المطلوبة على مشروع قانون حماية المنافسة المنظور لدى اللجنة المالية في مجلس الأمة ووجدت دعما من قبل العديد من نواب المجلس وأعطوه أولوية، إلى جانب الاهتمام الكبير للوزير خالد الروضان بذلك الأمر وحرصه الدائم على دعم تلك القوانين بما يحقق المصلحه العليا لاقتصادنا الوطني .

رقابة أوسع

وأشار إلى أن إقرار التعديلات على قانون المنافسة ســـتمكن الجهاز من بسط رقابته على السوق بشكل أوسع ما يؤدي لرفع الأداء وتعزيز كفاءة المنافسة المشروعة والذي ينعكس بدورهِ على الأثر الإيجابي على المستهلك والمستفيد النهائي والاقتصاد الوطني ككل .

وثمّن العويصي دور المطاعم داخل السوق حيث تعتبر من القطاعات الواعدة في الكويت ، ولذلك حرص الجهاز على إجراء الندوة في شأنهم من أجل شرح مفاهيم القانون وصقل خبراتهم بالممارسات السليمة والأداء ما يمكنهم من ممارسة النشاط في أجواء تنافسيه عادلة، ناهيك عن الأثر الإيجابي لمناقشة الآراء وسماع وجهة نظر المبادرين عن قرب وهو النهج الذي تنتهجه جميع الجهات الملحقة بـــوزير التجارة والصناعة وصــــولاً لأفضل ممارسة عادلة نحو رفع مكانة الكويت الدولية بمختلف مؤشرات بيئة الأعمال عالمياً.

بدوره، أشارنائب المدير العام لقطاع خدمات ريادة الأعمال في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة م. فارس العنزي، إلي أن أهمية الندوة انها تكمن في تعريف المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقانون حماية المنافسة ودور الجهاز القائم على تطبيق القانون، لحماية المنافسة بشكل تام والقضاء على الاحتكار.

وأوضح إلى حاجة السوق إلى فتح أسواق عادلة وذلك عبر دعم حقيقي من الدولة في هذا الجانب، وهو الدور المنوط بجهاز حماية المنافسة، مبيناً في الوقت ذاته أن الندوة كشفت عن وجود جهل لدى شريحة كبيرة من الشباب المبادرين في مواد القانون وسياسات وإجراءات الجهاز.

واشاد العنزي بدور القائمين على جهاز حماية المنافسة عناصر واعدة من الشباب الكويتي، المتخصصين في القانون والمحاسبة، الأمر الذي يكشف عن وجود طاقات وطنية لا تألوا جهداً في سبيل رفعة الكويت وتقدمها، مبيناً أن مهام الجهاز لا تقتصر على الدور الرقابي بل تمتد إلى المهام التنفيذية لتحقيق الهدف الرئيس بالوصول إلى أسواق ذات منافسة عادلة ومكافحة الاحتكار.

مراقبة الاندماجات

ومن جانبها، قالت الباحثة القانونية في جهاز حماية المنافسة، هبة الصعب، إن دور الجهاز هو منع الممارسات التي من شأنها أن تحد أو تقيد أو تمنع المنافسة ، ومراقبة الاندماجات التي تؤدي لتقييد المنافسة في الكويت. وأضافت الصعب، أن الجهاز يهدف إلى نشر الوعي والثقافة التنافسية وضمان بيئة تنافسية قائمة على العدل والابتكار والتدفق الحرللسلع والمنتجات مما يضمن أفضل الأسعار والخدمات والجودة للمستفيد النهائي.

