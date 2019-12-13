loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

استعدادات عراقية لافتتاح منفذ عرعر التجاري مع السعودية


أفاد مسؤول عراقي بأن هيئة المنافذ الحدودية العراقية ستفتتح في الـ 20 من الشهر الحالي منفذ عرعر التجاري مع المملكة العربية السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن كاظم العقابي المدير العام لهيئة المنافذ الحدودية قوله: «من خلال منحة المملكة العربية السعودية البالغة 50 مليون دولار تمكنت هيئة المنافذ من بناء منفذ عرعر النموذجي وسيفتتح في 20 من الشهر الحالي لأغراض تجارية ولمرور المسافرين».
وأضاف أن خطة الهيئة تتضمن إعلان بعض المنافذ الحدودية كفرص استثمارية الى جانب اعتماد المنح والمساعدات من المنظمات الدولية.
ويعد منفذ عرعر التجاري هو اول منفذ حدودي يتم افتتاحه بين العراق والسعودية بعد اغلاقه لسنوات ويتم افتتاحه جزئيا أمام حركة الحجاج سنوي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة