مال وأعمال

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن مخزونات النفط العالمية قد ترتفع بشكل حاد رغم اتفاق بين أوبك وحلفائها على زيادة تخفيضات الإنتاج وأيضا إنتاج أقل من المتوقع للولايات المتحدة ودول أخرى من خارج أوبك.

وأضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا في تقرير شهري «رغم التخفيضات الإضافية... وتقليص توقعاتنا لنمو إمدادات الدول التي من خارج أوبك في 2020 إلى 2.1 مليون برميل يوميا، قد ترتفع مخزونات النفط العالمية بمقدار 700 ألف برميل في الربع الأول من 2020».

وقالت الوكالة إنه حتى إذا التزمت مجموعة أوبك+ على نحو صارم بالاتفاق الجديد وظل إنتاج دول أعضاء تعاني من مشاكل سياسية، مثل إيران وليبيا وفنزويلا، مستقرا، سيتم سحب 530 ألف برميل يوميا من الخام فقط من السوق مقارنة مع إنتاج نوفمبر.

وارتفعت أسعار النفط أمس معوضة بعض الخسائر التي مُنيت بها في الجلسة السابقة عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية، مع تحول المعنويات في السوق إلى حالة من الارتياح بعد توقع أوبك عجزا في الإمدادات العام المقبل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.4 في المئة، إلى 64 دولارا للبرميل، بعدما نزلت واحدا في المئة يوم الأربعاء بفعل زيادة المخزونات الأميركية. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا، أو 0.2 في المئة، إلى 58.88 دولاراً للبرميل، بعد تراجع بنسبة 0.8 في المئة في الجلسة السابقة.

