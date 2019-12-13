مال وأعمال

أظهرت بيانات رفينيتيف أن سعر سهم أرامكو السعودية قفز 10 % لليوم الثاني على التوالي ليبلغ 38.7 ريالاً (10.32 دولارات) في مزاد ما قبل فتح السوق، ما يشير إلى أن الشركة ستبلغ قيمة سوقية عند تريليوني دولار حين يبدأ التداول على أسهمها يوم الخميس. وارتفعت أسهم عملاق النفط المملوك للدولة بالحد الأقصى المسموح به البالغ % فوق سعر الطرح العام الأولي في باكورة تداولاتها أمس، لتغلق عند 35.2 ريالاً مما منح الشركة قيمة سوقية عند نحو 1.88 تريليون دولار، قرب القيمة البالغة تريليوني دولار التي طالما سعى إليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

