إضاءات

يأخذنا عرض فرقة المسرح الكويتي «هاديس» ضمن عروض مهرجان الكويت المسرحي إلى منطقة مشبعة بالجرأة العالية وهي بلا أدنى شك تمثل أحد الرهانات الأساسية للمسرح في الكويت الذي يظل يمتاز بسقف الحرية العالي والذي يجد في عروض مهرجان الكويت فضاءً رحباً للتحليق والانعتاق من الفعل الرقابي الوظيفي التقليدي. نص يحاكم الخيانة وهو لا يستهدف المرأة وحدها بل المجتمع بجميع قطاعاته عبر كتابة تمتاز بالذكاء والعمق حتى ونحن أمام مشهديات لها بداية ونهاية ولكنها تظل محاكة ومجدولة بعناية كاتب شاب يجيد حرفته ومتمكن من أدواته وايضا مضامينه التي راح يشتغل عليها .

«هاديس».. حدث في العالم السفلي.. هكذا هو المكان والزمان هناك حيث يستدعي النص الخطيئة لتكون منصته وقضيته ومضامينه، من رحم الخطيئة تبدأ الحكاية وعلى ظهرها تنتهي من سفلي إلى أسفل حيث تشخص الخطايا تصدح مصحوبة بالصراخ المجلجل والآهات الخانقة، هناك حيث لا فرصة للرجوع إلا ليأخذ كل ذي حق حقه أمام شجرة النهاية والحياة والخيانة.

كل ذلك الحدث يجري في هاديس تلك المملكة التي سيعيش بها كل خطاء مذنب عاش وتمرغ بالخطيئة، في ذلك العالم السفلي حيث سيأخذ كل شخص ما يستحق من العذاب والألم، عبر اعترافات تحبس الأنفاس وتزهق الذات، هناك العيون تصرخ وتتألم والألسن تتفجر بالاعتراف.

سبعة مشاهد لكل مشهد منها حكايته التي تعمق ذلك المحور الذي راح يشتغل عليه المؤلف احمد العوضي وهكذا الأمر مع العرض المسرحي الذي جاء بإيقاع متوازن كل شيء فيه متعمد حتى تلك اللحظات التي يشعر بها المتفرج انه امام شيء من الهبوط، لأننا أمام لحظات انتظار تعيشها تلك الشخصيات التي هربت من قدرها لتجد خطيئتها أمامها تشهد عليها وتفضحها.

في المشهد الأول نتابع حكاية الجار والجارة ولكننا في حقيقة الأمر نحن كنا أمام اعترافات العين واللسان والذوات الهاربة من الخطيئة إلى العقاب المرتقب ولكن عذاب الاعتراف يمثل حالة من القسوة والألم .

وفي المشهد الثاني حيث الولد الذي يستغرب وجوده في مكان غريب وجبروت امرأة تكظم صوت ابنها للمضي في رغبتها وخيانتها.

ونقتطف ذلك الحوار الثري العميق الذي يأتي على لسان الولد حيث يقول وغصة الألم تقتله :

«لا أرغب بشيء سوى أن أسألها من هذا الرجل، هي تجاوبني كي أرتاح، أنا في المدرسة وبين أصحابي أخاف من اقترابها مني أمامهم . أخاف من حضورها معي للمدرسة وأمام أساتذتي على الرغم من أنها من ربتني إلا أني أخجل من كونها أمي».

ولعلنا نلاحظ هنا ثراء المفردة والمقدرة على قيادتها في التعبير عن اللحظة والمضامين والألم المتفجر في الذات الإنسانية وهي ترى وتبصر خيانة الآخر بالذات الأم .

في المشهد الثالث حيث رحلة الرغبات التي تعترف عبر مجموعة من الأبناء الذين لم يكتب لهم الحياة وسط همجية الرغبة واللذة العابرة .

فيما يأخذنا المشهد الرابع إلى حيث اللقاء بين أقطاب الخيانة حيث الدلالات الشيطانية والعلاقة بين الإنسان والسقوط في براثن ذلك الشيطان، لنكتشف لاحقاً أننا امام جميع الشخوص وقد تحولت إلى شياطين تمارس الخيانة والرذيلة لتقول في النهاية بان الشيطان قد أغواها ولكنها تذهب إلى ما هو أبعد من وسوسة الشيطان.

ومع المشهد الخامس نحن أمام حصاد الرذيلة حيث ذلك الطفل الذي ترميه أمه في القمامة للتخلص من رغبة ورذيلة ولكن الاعتراف المدوي للطفل بالذات في اللحظات التي تنهشه الكلاب ودعونا نقتطف هذا الحوار لنرى عمق تلك اللغة والاحترافية العالية في البوح في لغة الكاتب أحمد العوضي حيث يقول الولد:

«وتركوني هنا، في الليل، تركوني وحدي حتى أتاني زائر، زائر جائع بدأ ينهش لحمي الذي لم يكتمل، أخذ مني كبدي، سرق مني قدمي التي لم تكتمل، وذهب بعيدا مع أعضائي التي لم تكتمل، وأتى زائر آخر يرغب بالضيافة، وأتى ضيف ثالث فرابع وخامس حتى تناثر جسدي الذي لم يكتمل..».

لغة ومفردات ومعان ومضامين تحمل الإدانة والاعتراف على خيانة ستظل تلاحق فاعلها حتى في تلك المنطقة القصية بانتظار النهاية.

وعند المشهد السادس حيث الاعتراف من قبل الزوجة لزوجها الذي أحبها في مشهد يعمل على جر عربة النص بإيقاع متصاعد إلى هدفه وصولا إلى المشهد السابع حيث حكاية الفتاة التي تستهل المشهد بالحوار التالي:

«لم يتركوا لي خياراً فانا عار لم يبق بخيالي حلم لم يتركوا لي حربا تخوضها مشاعر الكره والحب في داخلي، فقد قضوا على كل شيء، تهمشت ذاكرتي، تحطمت خيالاتي، وهدمت كرامتي وتشوهت أنوثتي، لم يكن بوسعي فعل شيء كنت دمية مستسلمة، لعبة قطنية يتحكم بها صاحبها فأنا فتاة أتذكر أني كنت أحلم».

لذلك الآتون الذي كانت تعيش به شخصيات أحمد العوضي وهي تذهب إلى مملكة الظلام والنهاية والعتمة والجحيم.

وعلى صعيد الصورة والعرض نحن أمام منطقة اضافية في رصيد هذا الفنان الشاب الذي تتضح مفردات نضجه فهو حينما يشتغل إخراجيا على نصه فهو يمنحه الكثير من روحه وشخصيته حتى وهو يحيط نفسه بترسانة من الكوادر المتخصصة مثل مدير الاضاءة عبدالله النصار ومهندس الديكور فيصل العميري والموسيقار محمد الزنكوي ومصممة الازياء حصة العباد والماكيير عبدالعزيز الجريب وتلك الاسماء تشكل قوة ضاربة في اي تجربة مسرحية تكون بها ولكننا أمام مخرج له روحه ولغته لذا يذهب بالتجربة إلى حيث يريد مانحا كل مبدع من فريقه فضاءه ضمن فضاء التجربة حيث لا يطغى أحد على الآخر أو أحد على التجربة فيسلب منها روحها وخصوصيتها التي تحمل بصمة الفنان أحمد العوضي الذي قاد التجربة عبر صورة مرسومة ومكتوبة بعناية تعمق دلالات وعذابات تلك الشخصيات المصلوبة على خطيئتها التي تظل تطارها.

استطاع المخرج أحمد العوضي أن يذهب بعناصره إلى مناطق إضافية في تجربتها يفجر طاقتها عبر بروفات راحت تتواصل لأكثر من ثلاثة أشهر ما منح التجربة كثيراً من النضج خصوصا ونحن نشاهد تلك الحلول الذكية في استخدام الجوقة لتكون جزءا أساسيا من العرض عبر الحوارات وحركة الجسد.

عند التمثيل لابد أن نتوقف مطولا فنحن أمام قامات آمنت بالتجربة، واستطاعت أن تدفع بالشخصيات إلى داخلها تتحرك معها وتجعلها تعيش تلك اللحظات القاسية والمدمرة ونخص الفنانة المتميزة سماح التي تنطلق بعيدا في حلولها والشخصيات التي تقدمها «سبع شخصيات» لكل منها عذاباتها وظروفها وأيضا معادلات تقديمها والتعامل معها، ونستطيع التأكيد بان هذه الفنانة تدهشنا يوما بعد آخر بما تمتلك من طاقة وإمكانات فنية تحول مهنة التمثيل عندها إلى قصيدة شذية بتفاعلاتها وعمق الأحاسيس التي تمتلكها.. وهكذا هو الأمر مع الفنان علي الحسيني الذي راح يتحرك بكثير من اللياقة حيث المقدرة على تطويع الجسد والصوت والتعابير المقرونة بالأحاسيس العالية، بل انه يقود التجربة إلى فضاء مشبع بالمتعة عند المشاهد وهو يتأمل هذا الأداء العالي والمرهف.

على ذات النهج حينما نتأمل الأحاسيس العالية التي تشتغل بها الفنانة الشابة لولوة الملا التي تؤكد تجربة بعد أخرى عشقها الكبير للمسرح رغم كل إغراءات الدراما التلفزيونية، وهي هنا تمتلك عمق الإحساس والتفاعل، ولا يمكن تجاوز الفنان الشاب بدر الشعيبي الذي راح يشتغل مطولا على نفسه في هذه التجربة على الخصوص.

في مسرحية «هاديس» كثير من الاحترافية المسرحية وكثير من البعد الفلسفي حتى رغم المساحة المباشرة في الاتهام حيث الخطيئة والعقاب الحتمي، فمن يفعل الخطيئة حتما سيجد العقاب ، كل ذلك عبر سقف عال من الطرح يتجاوز كل ما هو مألوف ومستعاد ومكرر وباهت لذا نحن أمام عرض يحرك الساكن ويبشر بفريق عمل يضاف إلى رصيد فرقة المسرح الكويتي التي عودتنا دائما على أجيالها وأبنائها المبدعين والذين يكمل بعضه الآخر ويرفد مسيرة هذه الفرقة التي تظل دائما تراهن على جيل الشباب.. وهو بلا أدنى شك رهان محمود.

باختصار شديد.. هاديس للمؤلف والمخرج أحمد العوضي نقلة إضافية مقرونة بالنضج والجرأة.. فما أحوجنا إلى هكذا مسارات تثري عرسنا المسرحي في مهرجان الكويت المسرحي .

فريق العمل

? تأليف وإخراج: أحمد العوضي.

? تمثيل: سماح – علي الحسيني – لولوة الملا – بدر الشعيبي – غادة – حمد بوناشي – يوسف بوناشي – علي قاسم.

? ديكور: فيصل العبيد.

? التأليف الموسيقي: أحمد الزنكوي.

? تصميم الإضاءة: عبدالله النصار.

? الماكياج: عبدالعزيز الجريب.

? تصميم الأزياء: حصة العباد.

? الإشراف العام: أحمد السلمان.

