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منذ أيام وضمن هذه الزاوية كتبت مقالة بعنوان «موعد» عن الرغبة في دعوة أهل المسرح لمتابعة فعاليات مهرجان الكويت المسرحي، والتأكيد على أن تنطلق مبادرة الحرص على الموعد من قبل الفنانين أنفسهم.. وقد بادر النجم الكبير عبدالعزيز الحداد بالرد مبرراً.. ومتحدثاً عن حيثيات ذلك الغياب وطموحاته بأن تفتح اللجنة المنظمة أبوابها وقلوبها أمام نجومنا..وأجيالنا المسرحية.

واليوم، وبعد مضي عدة أيام من فعاليات مهرجان الكويت المسرحي، نتساءل، هل الحضور بمستوى الطموح.

نرصد يومياً، بعض الوجوه التي نحبها ونقدرها ونثمن مواقفها وحضورها، كما نقول بان للجميع عذرهم.. ولكن يبقى الحضور دون الطموح... حتى مع الازدحام الشديد الذي يشهده مسرح الدسمة، لهذه الفرقة أو تلك.

شخصياً، أرصد سنويا العشرات من المهرجانات المسرحية محلياً وخليجياً وعربياً ودولياً.. وأعلم جيداً أهمية حضور النجم المحلي في هذا المهرجان أو ذاك.. بالنسبة للجمهور المحلي أو الضيوف.. ونكرر لقد جاء الموعد.. وجاءت العروض.. والفعاليات.. ولكن أين نجومنا.. سؤال للذين يعنيهم الأمر من الطرفين.

وعلى المحبة نلتقي

