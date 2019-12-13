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احتفى مهرجان مراكش بالنجمة هند صبري، ونجاحات فيلمها التونسي «نورا تحلم» بعرضه عرضا خاصا وإقامة احتفالية ضمن فعاليات المهرجان. وشاركت هند في قسم «محادثة مع...»، من خلال نقاش مفتوح مع الجمهور المغربي. وشمل النقاش المفتوح في ندوات مختلفة مع 12 من الأسماء الفاعلة في مجال السينما العالمية وكانت اللقاءات، مجانية ومتاحة للجميع: مهنيو السينما، وسائل الإعلام وجمهور المهرجان، حيث سيشارك إلى جانب هند صبري كل من المخرج والممثل والمنتج الأميركي روبيرت ريدفورد، والممثلة الفرنسية ماريون كوتيار، والمخرج الفلسطيني إيليا سليمان، والمنتج البريطاني جيريمي طوماس، والممثل الأميركي هيرفي كيتيل، والمخرج الفرنسي برتراند تافيرنيي، والمخرج الأوكراني سيرغي لوزنيتسا، والممثلة الهندية بريانكا شوبرا، فضلا عن الممثلة الإيرانية غولشيفتي فرحاني، والمخرج الإيطالي لوكا غوادانينو، والممثل الفرنسي، مغربي الأصل، رشدي زم.