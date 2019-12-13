عربيات ودوليات

بيروت – الوكالات: فرضت القوى الأمنية اللبنانية طوقا أمنيا حول وسط العاصمة، وذلك لمنع عشرات المناهضين للحراك الشعبي من الوصول الى ساحتي رياض الصلح والشهداء والاشتباك مع ناشطين في الحراك.

واستخدمت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المدمع لتفريق المناهضين للحراك من المنتمين الى حركة «أمل» الذين عمدوا الى رشق خيام الناشطين في ساحتي رياض الصلح والشهداء بالحجارة كما أغلقوا جسر الرينغ في محيط وسط بيروت بالعوائق الحديدية. وفي وقت سابق عملت القوى الأمنية على اعادة فتح طرق فرعية كان المحتجون قد أغلقوها في محافظتي الشمال والبقاع احتجاجا على تأجيل الرئاسة اللبنانية الاستشارات البرلمانية لتسمية رئيس للحكومة. وذكر الجيش اللبناني أنه أوقف أربعة أشخاص بسبب احراقهم اطارات في مدينة جونيه شمال بيروت ومحاولة قطع الطريق في المنطقة.

وقد عمد ناشطون وأهالي الموقوفين الى قطع طريق رئيسي في جونيه، كما اعتصم مواطنون في شمالي البلاد للمطالبة باقالة رئيس السلطة المحلية لبلدية الميناء، بعدما حمّلوه مسؤولية مقتل شخصين اثر سقوط سقف أحد المباني القديمة في المدينة.

وقد تدخلت قوة من الجيش اللبناني لمنع المعتصمين من قطع الطريق، وأصيب خلال التدخل 15 شخصا نقل ثلاثة منهم الى المستشفى.

وفي تحرك آخر على الأرض، اعتصم عشرات المواطنين أمام السفارة الفرنسية في بيروت لمطالبة الحكومة الفرنسية بتجميد دفع أي أموال للبنان حتى يتم تشكيل ما وصفوها بحكومة خبراء شرفاء. وتوجه المعتصمون برسالة للرئيس الفرنسي طالبوه فيها بوقف المساعدات المالية للحكومة اللبنانية المستقيلة التي يجب عليها السعي لتعيين رئيس وزراء نزيه وتشكيل حكومة من الخبراء لاستعادة الثقة، على حد قولهم

الى ذلك أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان اثر اجتماع دولي في باريس لمساعدة لبنان أن المجتمع الدولي يشترط أي مساعدة مالية لهذا البلد بتشكيل حكومة اصلاحية. وقال لودريان في ختام الاجتماع ان «المعيار الوحيد يجب أن يكون فاعلية هذه الحكومة على صعيد الاصلاحات التي ينتظرها الشعب». واضاف «وحده هذا النهج سيتيح لجميع المشاركين في هذا الاجتماع وسواهم أن يقوموا بتعبئة ليقدموا الى لبنان كل الدعم الذي يحتاج اليه». واكد ان «اللبنانيين معبأون منذ اسابيع عدة للمطالبة باصلاحات. ينبغي الاستماع اليهم».

واختتم لودريان عصر الاربعاء هذا الاجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان والذي ترأسته فرنسا والامم المتحدة. ويشهد لبنان منذ 17 اكتوبر حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، تطالب برحيل مجمل الطبقة السياسية التقليدية التي توصف بأنها فاسدة وغير كفؤة في ظل أزمة اقتصادية حادة.

