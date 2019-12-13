عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: جددت الخارجية الأميركية دعوتها الى ضرورة ايقاف استهداف المحتجين في العراق، مبدية في الوقت ذاته استعدادها في تحشيد الرأي العام الدولي ازاء ما يجري من عمليات قتل ممنهج، تستهدف النشطاء في الحراك بالعراق.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، مورغان أوتاغوس، انه «عندما يحتج الناس بطريقة سلمية فنحن مقتنعون بحرية تقرير المصير لهم» مبينة أنه «يجدر بالدول أن تسمح للمحتجين بالتعبير عن رأيهم فهم يطالبون بحكومة جيدة وبشفافية وواشنطن تدعم كل هؤلاء في دول العالم، بما فيهم العراق لأنهم يريدون محاسبة الحكومات التى يجب أن تقوم بعملية اصلاحية وتتصرف بطريقة مسؤولة، وأن تخضع للمساءلة في أي من أنحاء العالم».

ويبدو أن سلاح الخطف والقتل الذي يطال الناشطين في العراق يتواصل فقد أفاد ناشطون مدنيون أن مسلحين مجهولين اختطفوا الناشطين الشابين عمر العامري وسلمان المنصوري، بعد مغادرتهما ميدان التحرير، وسط بغداد ولم يعرف بعد مصيرهما.

من جانبها عدت الأمم المتحدة في تقرير القتل العمد» و«الخطف والاعتقال العشوائي» على يد «جماعات مجهولة»، بين الانتهاكات المستمرة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة العراقية.

ودعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» الحكومة لـ«تحديد الجماعات المجهولة» التي تستهدف المحتجين ومحاسبتها، وذلك في تقرير نشر الأربعاء بناء على 183 مقابلة أجريت بين 5 نوفمبر الماضي و5 ديسمبر الحالي. وأضاف التقرير: «يونامي مستمرة في استقبال بلاغات اتهامات ذات مصداقية بعمليات قتل عمد، وخطف، واعتقال عشوائي يقوم بها رجال مسلحون مجهولون يعرفون باسم «الميليشيا» أو «أطراف ثالثة مجهولة» أو «كيانات مسلحة» أو «محظورين» أو «مخربين».وتابع التقرير: «على الحكومة تحديد هويات تلك الجماعات المسؤولة ون تأجيل وتقديم المعتدين للمحاسبة».

كما ذكرت الأمم المتحدة أن «معلومات موثوقا بها» تشير الى أن نشطاء وصحافيين بارزين كانوا مستهدفين بالاعتقال من كل من قوات الأمن العراقية والجماعات المسلحة.

في المقابل قالت وزارة الخارجية العراقية ان التظاهرات السلمية التي تشهدها المحافظات «حق دستوري»، مستدركة بأن الوزارة تضطلع بأدوارها لحماية سيادة البلاد من أي تدخل خارجي.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن التظاهرات السلمية التي تشهدها الساحات في مختلف المحافظات «حق دستوري، ومسار مطلبي لوعي اجتماعي متصاعد، هدفه توفير حياة رغيدة».

واستدرك «لكننا في الوقت ذاته نشدد على أن وزارة الخارجية تضطلع بأدوارها لحماية سيادة العراق من أي تدخل خارجي أجنبي».

وأوضح الصحاف أن بيان الخارجية «كان واضحا في تأشيره على البيان المشترك الذي أصدرته بعض البعثات المعتمدة لدى بغداد، الذي عبر فيه بصيغة تفرض حالة من الاجراءات على الحكومة العراقية».

