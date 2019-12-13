عربيات ودوليات

لندن- أ.ف.ب: بدأ البريطانيون الادلاء بأصواتهم امس للاختيار ما بين الخروج من الاتحاد الأوروبي بقيادة بوريس جونسون أو تنظيم استفتاء جديد حول «بريكست» بقيادة جيريمي كوربن، في انتخابات تشريعية مبكرة ستطبع الاتحاد الأوروبي ومستقبل المملكة المتحدة لعقود.

وصوت البريطانيون في بلد يراوح في مأزق «بريكست» منذ تصويته بنسبة 52% من أجل الطلاق في استفتاء جرى عام 2016.والخروج من هذا المأزق كان تحديدا هدف رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون حين دعا الى هذه الانتخابات التشريعية الثالثة خلال أربع سنوات، آملا في الحصول على الغالبية المطلقة التي يفتقر اليها لطي صفحة هذه المسألة التي تثير انقساما كبيرا في المملكة المتحدة.

وان كان المحافظون تقدموا على خصومهم العماليين بزعامة كوربن في استطلاعات الرأي حتى الآن، الا أن آخر استطلاعات الرأي تشير الى نتائج شديدة التقارب وغير محسومة. وتوقع استطلاع نشرت نتائجه صحيفة «تلغراف» امس تقدم المحافظين بخمس نقاط فيما أشار استطلاع آخر أجراه معهد كنتار الى تقدم بمقدار 12 نقطة.كما أن الأمطار الغزيرة المتوقعة وصولا الى هطول ثلوج في شمال البلاد قد تثني العديد من الناخبين عن الخروج للادلاء بأصواتهم من أجل اختيار نواب مجلس العموم الـ650 في انتخابات تجري وفق نظام الدائرة الفردية بدورة واحدة على أن يفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات في دائرته. وسيصدر استطلاع لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع عند اغلاقها. وعنونت صحيفة «ذي صن» «أنقذوا بريكست، أنقذوا المملكة المتحدة» فيما تصدرت صحيفة «دايلي ميرور» صور مشردين ينامون في الشارع وممرضات في مستشفيات تعاني من نقص في الطواقم الطبية، معنونة «من أجلهم... صوتوا للعماليين». وأعلن بوريس جونسون (55 عاما) «دعونا نحقق بريكست!» مرددا هذه اللازمة طوال حملة انتخابية باهتة.ووعد رئيس بلدية لندن سابقا الذي حقق طموح حياته السياسية بتوليه رئاسة الحكومة على الرغم من هفواته الكثيرة، «امنحوني غالبية وسأنهي ما بدأناه، ما أمرتمونا بتنفيذه، قبل ثلاث سنوات ونصف».وأضاف موجها كلامه الى الناخبين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي «تصوروا كم سيكون رائعا أن نجلس حول حبش عيد الميلاد وقد حسمنا مسألة بريكست». والى توحيد البلا، يقول جونسون الذي اتهم بالاستغلال السياسي بعد الاعتداء الدامي على جسر لندن في نهاية نوفمبر، أنه سيتمكن أخيرا من معالجة «أولويات» الناس وفي طليعتها الصحة والأمن. ويعتزم جونسون في حال فوزه طرح اتفاق الطلاق الذي تفاوض بشأنه مع بروكسل على البرلمان قبل عيد الميلاد بهدف تنفيذ «بريكست» في موعده المحدد في 31 يناير بعدما أرجئ ثلاث مرات. وردد مرارا ممازحا «الاتفاق جاهز، عليكم فقط خبزه». ووصل به الأمر الى القيام ببادرة رمزية حين حطم بجرافة جدارا غير حقيقي يرمز الى «مأزق» بريكست.

لكن المعارضة نددت مجددا في اليوم الأخير من الحملة بأكاذيبه ولا سيما وعده بالتوصل الى اتفاق تجاري بعد «بريكست» مع الاتحاد الأوروبي خلال أقل من سنة، وهو وعد تعتبره بروكسل غير واقعي وفق ما أوردت الصحافة.

من جهته، اعتمد جيريمي كوربن زعيم المعارضة العمالية نبرة أكثر تحفظا وهدوءا، غير أنه وعد بـ«تغيير حقيقي» بعد حوال عقد من حكم المحافظين، في تجمع أخير عقده مساء الأربعاء في لندن. وتهيمن على برنامجه عمليات تأميم لبعض القطاعات واستثمارات مكثفة، ولا سيما في هيئة الخدمات الصحية الوطنية «ان اتش اس» التي أضعفتها سنوات من التقشف.

