عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: أكد وزير الدفاع الأميركي، مارك اسبر، أن بلاده تسعى لتعزيز دفاعاتها وتمكين شركائها من مواجهة تهديدات ايران المتزايدة لزعزعة استقرار المنطقة، متوعدا اياها بالرد الحاسم. وقال اسبر، في مؤتمر صحافي أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب «مساعي طهران في الأشهر الأخيرة تتزايد لزعزعة استقرار المنطقة حيث هاجمت أهدافا في السعودية، وعطلت الشحن التجاري عبر مضيق هرمز، وأسقطت طائرة أميركية بدون طيار في المجال الجوي الدولي، وقدمت الدعم للعديد من المجموعات المسلحة..ولمواجهة هذه التهديدات الايرانية المتزايدة نتبع نهجا لتعزيز دفاعاتنا، وتمكين شركائنا من الدفاع عن أنفسهم بشكل أفضل». وتابع اسبر قائلا «منذ شهر مايو من هذا العام، تم نشر ما يقرب من 14000 من جنودنا في المنطقة ليكونوا دليلا ملموسا على التزامنا تجاه حلفائنا وشركائنا.. لاتهدف هذه القوات الاضافية الى التصعيد، بل تهدف الى طمأنة أصدقائنا والدعم في حال أي تهديد أو هجوم». وتوعد وزير الدفاع بالرد الحاسم في حال أي هجوم أو تهديد من قبل ايران، مؤكدا: «سنرد بقوة حاسمة اذا هاجمت ايران مصالحنا أو قواتنا».