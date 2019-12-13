عربيات ودوليات

نيامى- أ.ف.ب: ارتفعت حصيلة هجوم استهدف الثلاثاء معسكرا للجيش النيجري في ايناتيس قرب مالي الى 71 قتيلا اضافة الى مفقودين لم يحدد عددهم، وفق بيان لوزارة الدفاع تلي عبر التلفزيون الرسمي. واورد البيان «لدينا ويا للاسف الحصيلة الآتية: مقتل 71 جندياً واصابة 12 اضافة الى مفقودين وعدد كبير من القتلى في صفوف الارهابيين».وقدر المصدر عدد المهاجمين بـ«المئات» لافتا الى وقوع «معارك عنيفة» للغاية. وفي حصيلة سابقة قال مصدر امني ان الهجوم اسفر عن «اكثر من ستين قتيلا».وهذه الحصيلة هي الافدح في صفوف الجيش النيجري منذ بدء الهجمات الجهادية في البلاد العام 2015. وفي وقت سابق قالت الرئاسة عبر «تويتر» ان «رئيس الجمهورية القائد الاعلى للجيوش ايسوفو محمدو قطع مشاركته في مؤتمر السلام الدائم والامن والتنمية في افريقيا الذي يلتئم في مصر، للعودة الى نيامي اثر المأساة التي وقعت في ايناتيس». ومدد مجلس الوزراء لثلاثة اشهر حالة الطوارئ التي كان اعلنها في 2017 في العديد من المناطق بهدف التصدي للهجمات الجهادية.