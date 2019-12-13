عربيات ودوليات

واشنطن- أ.ف.ب: احيا الرئيس الأميركي دونالد ترامب «عيد الأنوار» اليهودي بتغيير مثير للجدل لتعريف اليهودية، في خطوة ستسمح بمنع حركات المقاطعة لإسرائيل.

وقال ترامب خلال حفل في البيت الأبيض «سأقف دائما مع صديقتنا وحليفتنا العزيزة دولة إسرائيل» واستخدم ترامب الذي يصف نفسه بأنه الرئيس الأميركي الأكثر تأييدا لإسرائيل في التاريخ المناسبة السنوية لتأكيد تصميمه على كسب أصوات الناخبين الأميركيين اليهود، والذين هم تقليديا من أنصار الديموقراطيين، قبيل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

ووقّع ترامب مرسوماً رئاسيا يتجاوز الكونغرس يعيد تعريف اليهودية على أنها «قومية وديانة». وسيكون لهذا التغيير، الذي يبدو نظرياً في الظاهر، أثر قانوني مهم إذ سيسمح للحكومة بمنع حركة مقاطعة تنتشر في الجامعات ضد إسرائيل على خلفية معاملتها للفلسطينيين. وقال ترامب إن المرسوم يهدف إلى «مكافحة معاداة السامية» و»ينطبق على المعاهد التي تتاجر بالكراهية المعادية للسامية».ويرمي المرسوم بشكل خاص إلى كبح حركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات» التي يتزايد التأييد لها في الجامعات، بإجبار تلك الجامعات على منع الحركة تحت طائلة خفض المنح الحكومية المقدمة لها.

