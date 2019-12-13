عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن المرأة أقل فسادا وأكثر مسؤولية وكفاءة وانتظاماً حال تعيينها في الحكومة أو المحافظة. وقال السيسي خلال فعاليات اليوم الثاني بمنتدى أسوان للسلام والتنمية أمس «في كل مرة يتم تعيين مسؤولة في الحكومة المصرية وفي أي مهمة تكون المرأة هي الأكثر مسؤولية هي الأكثر كفاءة وانتظاماً وأقل فساداً».

وبين السيسي أنه يتابع عن كثب الجدل الدائر في مجلس النواب وعبر الإعلام حول قانون الأحوال الشخصية، مؤكداً أنه يتفهم الآراء المتخوفة من إقرار القانون ،متابعاً أنه لن يوقع علي قانون لايكون منصفاً وعادلاً واضاف «أقول للرجال كونوا رجالاً، وانحنوا تقديرا واحترام للمرأة والرسول صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيراً».

وقال إن المرأة المصرية ساعدت الدولة المصرية في تمرير أصعب قرار اقتصادي (الإصلاح الاقتصادي) وعملت على التعايش مع الوضع في بيتها وحياتها وتكييف أسرتها عليه، وهو ما جنب الدولة الكثير من التحديات. ووجه الرئيس السيسي، خلال فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المنعقد بمدينة أسوان، حديثه لسيدات مصر، قائلا «أنتن تتقدمن الصفوف وتحصلن على حقوقهن التي هي حقكن وليست منحة» وقال إنه لولا المرأة في العالم ما وجدت الإنسانية».

وأكد أن المرأة المصرية خرجت بالملايين في ثورة 30 يونيو من أجل رفض من وصلوا للحكم وقتها رغم أنهم حصلوا عليه بالانتخابات، لكن المرأة المصرية وجدت أن الوضع مختلف بعد وصولهم للحكم، وأن هذا التوجه سوف يؤدى إلى ضياع الدولة المصرية، لذلك خرجت من أجل الحفاظ على الهوية المصرية بالملايين، والعالم لم يشاهد هذا الأمر.

وأضاف أن ثورة الشعب في 30 يونيو خرج فيها أكثر من 30 مليون مواطن من أجل التغيير، مؤكداً أن الجيش المصري تحرك في ثورة 30 يونيو للحفاظ على إرادة المصريين للتغيير، متابعا أن المرأة المصرية هي من استدعت نفسها للمشاركة.

وأوضح الرئيس السيسي أنه طالب في يوم 24 يوليو بخروج المصريين يوم جمعة التفويض من أجل مكافحة الإرهاب والعنف المحتمل، مؤكداً أن المرأة المصرية خرجت بأولادها للمشاركة رغم أن هذا اليوم كان في شهر رمضان، موضحا أن المرأة المصرية خرجت مع 35 مليون مواطن مصري من أجل التأكيد على دعمي لمواجهة العنف المحتمل.

وأكد أن الإرادة السياسية لدعم المرأة لن تتحقق بدون قناعة، موضحاً أن الدولة المصرية لها قصة عظيمة لدعم المرأة المصرية.

ودعا الرجال إلى التعامل مع المرأة بمرؤة وشهامة واعتدال وتوازن، متابعا «بقول للرجال كونوا بحق رجال مروءة وشهامة واعتدال وتوازن، انحنى احترامًا وتقديرًا للمرأة». وقال الرئيس السيسي: «التطرف والإرهاب جعل الناس كلها تشوف الدين إللي بنؤمن بيه بخوف رغم إن الأديان كلها جاية من مكان واحد.. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال وصيتين واحدة تتعلق بالعبادة والتانية تتعلق بالحياة، والأخيرة قال فيها استوصوا بالنساء خيراً».. عاوزين نشوف هنعمل إيه خير علشان ننفذ الوصية اللي هي إكرام واحترام المرأة». واستنكر الرئيس السيسي أفعال التنظيمات الإرهابية مثل داعش وبوكو حرام بحق المرأة، قائلا: «دواعش وبوكو حرام يجي يتقدم يسيء للمرأة ويؤذيها والله لا دين ولا رجولة ..وبقول لكل السيدات في مصر والعالم كل الاحترام والتقدير والاعتزاز لكم وتقدمن وخذن مكانكن الذي تستحقونه».

