عربيات ودوليات

وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وذلك بناءً على القانون الصادر عن مجلس النواب.

وحدد القانون عدة حالات لمنح الجنسية المصرية وهي، شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أميركي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، والحالة الثانية تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، يحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وتقضي الحالة الثالثة «أ» بأنه يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار، بموجب تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، أما في الحالة «ب»، فيتم إيداع مبلغ مليون دولار بموجب تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري، وفي الحالة الرابعة، يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار، بموجب تحويل بنكي من الخارج، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.

