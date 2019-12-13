دوليه

بلغ أتالانتا الإيطالي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه وانضم اليه أتلتيكو مدريد الاسباني، اول من امس في الجولة السادسة الاخيرة من دور المجموعات.وتأهلت الى دور الـ16 أربعة اندية لكل من اسبانيا (برشلونة، ريال مدريد، فالنسيا، أتلتيكو مدريد) وانكلترا (ليفربول حامل اللقب، مانشستر سيتي، تشلسي، توتنهام)، ثلاثة لكل من ايطاليا (يوفنتوس، نابولي، أتالانتا)، وألمانيا (بايرن ميونيخ، بوروسيا دورتموند، لايبزيغ) واثنان لفرنسا (باريس سان جرمان، ليون)، ما يعني تأهل ممثلي البطولات الخمس الكبرى فقط وذلك للمرة الاولى.

عاد أتالانتا من بعيد وحجز بطاقته إلى ثمن النهائي للمرة الأولى بفوزه الثمين على مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 3-0 في المجموعة الثالثة.وسجل البلجيكي تيموثي كاستاني (66) والكرواتي ماريو باساليتش (80) والألماني روبن غوسنس (90+4) أهداف الفريق الإيطالي الذي بعد إنجازه التاريخي بالتأهل إلى المسابقة القارية العريقة للمرة الأولى في تاريخه، نجح في تحقيق إنجاز تاريخي ثان بحجزه بطاقته إلى ثمن النهائي بانتزاعه وصافة المجموعة من شاختار بالذات، ومستغلا خسارة دينامو زغرب الكرواتي أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي 1-4 في زغرب.

ولم يكن أشد المتفائلين يتوقع تخطي أتالانتا للدور الأول خصوصا وأنه جمع نقطة واحدة في مبارياته الأربع الأولى (ثلاث هزائم متتالية وتعادل واحد)، قبل ان يحقق فوزا تاريخيا على ضيفه دينامو زغرب، وأتبعه بثان على شاختار دانييتسك.وقال قائد أتالانتا الارجنتيني أليخاندرو غوميز «سيبقى هذا الامر في تاريخ كرة القدم وتاريخ النادي. ستبقى عالقة في ذكريات كل من شاهد المباراة في الملعب».

وفي المجموعة عينها، قاد المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس فريقه مانشستر سيتي إلى قلب الطاولة على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي عندما سجل ثلاثية الفوز 4-1 وحرمه من بطاقة ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه.وكان دينامو زغرب البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الاسباني داني أولمو (10)، قبل أن يرد جيزوس بهاتريك في الدقائق 34 و50 و54، واضاف فيل فودن الرابع (84). وهو الفوز الأول لسيتي بعد تعادلين فانهى الدور الاول متصدرا للمرة الثالثة تواليا والرابعة في المشاركات الخمس الأخيرة.

وقاد البرتغالي اليافع جواو فيليكس القادم بصفقة خيالية أتلتيكو مدريد إلى ثمن النهائي، بفوزه على ضيفه لوكوموتيف موسكو 2-0 في المجموعة الرابعة.وتبارز أتلتيكو مدريد على مركز الوصافة في المجموعة التي حسم يوفنتوس الايطالي صدارتها وبطاقتها الأولى، مع باير ليفركوزن الالماني الذي خسر بهدفين نظيفين أمام ضيفه يوفنتوس، حملا توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (75) والارجنتيني غونزالو هيغواين (90+2).وكان أتلتيكو سيضمن تأهله بحال فوزه بصرف النظر عن نتيجة المباراة الثانية، فرفع رصيده الى 10 نقاط مقابل 6 لليفركوزن الذي حل ثالثا وحصل على بطاقة الترضية لاكمال المشوار في المسابقة الرديفة «يوروبا ليغ».

على ملعب «واندا متروبوليتانو»، حصل فيليكس على ركلة جزاء بعد 41 ثانية أهدرها الانكليزي كيران تريبيير. ثم حصل «كولتشونيروس» على ركلة جزاء أخرى اثر لمسة يد لعبها هذه المرة فيليكس (20 عاما) الى يمين الحارس (17).وسقط الدفاع الروسي مرة أخرى في الشوط الثاني، عندما تابع المدافع البرازيلي فيليبي على الطاير عرضية من كوكي (54).

وأصبح بايرن ميونيخ الفريق الوحيد الذي ينهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة مع فارق أهداف بلغ +19 منذ اعتماد دور المجموعات عام 1992 ليتخطى رقم ريال مدريد (18 نقطة مع +17 في موسم 2012، وذلك بتجديد فوزه على ضيفه توتنهام الانكليزي 3-1، بعدما كان سحقه ذهابا 7-2.ورفع بايرن رصيده الى 18 نقطة في المجموعة الثانية بثلاثة انتصارات ذهابا وايابا على كل من توتنهام والنجم الاحمر الصربي واولمبياكوس اليوناني.وكان بايرن أقال مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش وعين بدلا منه مساعده هانزي فليك الذي حقق بداية طيبة، قبل ان تتدهور نتائجه في الدوري في آخر مرحلتين. أما توتنهام فأقال الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لتراجع نتائجه واستقدم البرتغالي جوزيه مورينيو الذي حقق معه بداية طيبة.ورأى مورينيو بعد الخسارة «كانت مباراة صعبة جدا. تركت بعض اللاعبين يرتاحون وعلى دكة الاحتياط. اقحمت بعض الشبان، ولكن حاولنا الحصول على نتيجة افضل مهما كانت الظروف. كنا نعرف انهم سيأتون بكامل قوتهم والدوري الالماني يختلف عن الانكليزي. لكن كان علينا اتخاذ هذه القرارات من اجل الفريق. لو فكرت بنفسي وبأنانية لجئت بافضل فريق».وافتتح الفريق البافاري الذي اراح هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، التسجيل عبر الفرنسي كينغسلي كومان (14)، قبل خروج اللاعب الدولي المنحوس مع الاصابات في الدقيقة 25 لالتواء في ركبته اليسرى من دون الاحتكاك مع اي منافس.وعادل الفريق اللندني عبر اليافع راين سيسينيون (20)، لكن صاحب الارض استعاد التقدم عن طريق البديل توماس مولر (45). وفي الثاني، عزز البرازيلي فيليبي كوتينيو المعار من برشلونة الاسباني التقدم بهدف ثالث (64).وأنهى باريس سان جرمان ووصيفه ريال مدريد دور المجموعات بقوة عندما أكرم الأول وفادة ضيفه غلطة سراي التركي بخماسية نظيفة، وعاد الثاني بانتصار ثمين من بلجيكا على حساب مضيفه كلوب بروج 3-1 في المجموعة الأولى.

