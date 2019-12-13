دوليه

عانى فريق السد القطري من إضاعة الفرص بشكل متكرر قبل أن يتمكن في الوقت الإضافي من الفوز على هيينجين سبور من كاليدونيا الجديدة، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2019 اول من امس في الدوحة. وانتظر السد حتى الشوطين الإضافيين للفوز 3-1 (الوقت الأصلي 1-1)، لبلوغ الدور الثاني (ربع النهائي) من البطولة المقامة في قطر حتى 21 ديسمبر، بعد مباراة شهدت لجوءا متكررا الى تقنية الفيديو («في ايه آر»)، نتج عنه إلغاء هدف محتسب واحتساب آخر ألغي.

وتأهل بطل الدوري القطري للقاء بطل الكونكاكاف مونتيري المكسيكي غدا، حيث سيكون أمام فرصة العبور الى الدور نصف النهائي لملاقاة ليفربول الإنكليزي بطل أوروبا.

وشهدت الدقائق الـ120 للمباراة التي أقيمت على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، 36 محاولة للسد بينها 13 بين الخشبات الثلاث لمرمى فريق الهواة الآتي من كاليدونيا الجديدة، والمشارك بصفته بطلا لأوقيانوسيا. وقال مدرب السد الدولي الإسباني السابق تشافي هرنانديز «سيطرنا بوضوح لكننا لم نتمكن من تسجيل سوى هدف واحد في 90 دقيقة»، مضيفا «أضعنا أكثر من 30 فرصة. الأمر ليس طبيعيا لكن في كرة القدم هذا يحصل».

ورأى النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني ان لاعبيه عانوا من تراجع ثقتهم مع زيادة عدد الفرص التي أهدروها»، معتبرا ان عليهم الاستفادة من فرصهم بشكل أكبر في مواجهة الفريق المكسيكي لأنه فريق «جيد جدا، جيد جدا». لكن التأهل للقاء بطل الكونكاكاف تطلب من السد مواجهة فريق قدم أداء متماسكا، دافع من خلاله أبناء أرخبيل المحيط الهادئ بشراسة، قبل ان تهتز شباكهم عبر الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة 26. وأدرك الضيوف الذين اعتمدوا على اللياقة في تحركاتهم وبعض الحركات «الأكروباتية» الأقرب الى اختبارات المواهب، التعادل في الدقيقة 49 بهدف لآمي رويني احتسب بعد العودة الى تقنية الفيديو.

وفي الشوط الإضافي الأول، كسر عزيمة فريق هيينجين خطأ قاتل من حارس مرماه روكي نييكين الذي لمس الكرة داخل المنطقة بعدما كانت بين أقدام زملائه، متسببا بركلة حرة غير مباشرة حولها عبد الكريم حسن الى هدف ثانٍ في الدقيقة 100، قبل أن يضمن الظهير بيدرو ميغيل النتيجة لصالح السد بتسديدة قوية من داخل المنطقة (114).

وقال الحارس إبن الـ27 عاما الذي غالبت الدموع عينيه للصحافيين «وصلتني الكرة سريعا، لم أحظ بالوقت للتفكير، وأمسكت بها».أضاف «ارتكبت خطأ وتأثرت لارتكابه»، مؤكدا أنه توجه بالاعتذار الى زملائه في ختام مباراة جعلته «فخورا لأننا لعبنا على أعلى مستوى» في انطلاق البطولة التي تستضيفها قطر حتى 21 ديسمبر.

ورأى زميله المدافع سيدرك سانسو ان هذا الخطأ كلف الفريق فرصة التأهل الى الدور الثاني، معتبرا ان «كرة القدم على أعلى مستوى تلعب على التفاصيل الصغيرة، والأخطاء يتم دفع ثمنها نقدا (بشكل مباشر)».

