دوليه

أعلن كارل هاينتس رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بارين ميونيخ الألماني أنه سيتم البت بمصير المدرب الموقت هانزي فليك في 21 أو 22 ديسمبر الحالي، بعد نهاية مباريات مرحلة الذهاب من الدوري المحلي.

وقال رومينيغه لموقع صحيفة «بيلد سبورت» الاسبوعية على شبكة الانترنت «في 21 ديسمبر نخوض المباراة الأخيرة ضد فولفسبورغ (قبل العطلة الشتوية لمدة شهر)، وسنجتمع في هذا اليوم أو اليوم التالي لاتخاذ قرار». وتم تعيين فليك مدرباً مؤقتا لبايرن مطلع نوفمبر الماضي حتى يناير بعد إعفاء الكرواتي نيكو كوفاتش من مهامه بسبب النتائج السيئة.

وبعد بداية مميزة لفليك (أربعة انتصارات، 16 هدفا وشباك نظيفة)، سقط الفريق البافاري في مباراتين متتاليتين في البوندسليغا، بما في ذلك السبت الماضي ضد المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2.وبدا رومينيغه محبطاً من وضع الفريق لاسيما انه حدد هدفا لفليك لكي يحسم بقاءه على رأس الجهاز الفني لبايرن يتمثل باستعادة صدارة الترتيب قبل الاستراحة الشتوية.

