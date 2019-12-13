دوليه

يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحلول نهاية العام الحالي أمام القضاء السويسري لإجبار الفرنسي ميشال بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة على إعادة مبلغ مليوني فرنك سويسري (1,8 مليون يورو) كان حصل عليها «بشكل غير قانوني» خلال فترة تولي السويسري جوزيف بلاتر رئاسة الفيفا. وأوقف بلاتيني (64 عاما) الذي ترأس «يويفا» بين 2007 و2015، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لثمانية أعوام في منتصف ديسمبر 2015، لتقلصها محكمة التحكيم الرياضي إلى أربع سنوات في العام التالي، بسبب قبوله دفعة مشبوهة عام 2011 بقيمة 1,8 مليون يورو عن عمل استشاري قام به عام 2002 لبلاتر الموقوف بدوره 6 أعوام، دون أن يكون مرتبطا معه بعقد مكتوب.

وانتهت عقوبة إيقاف بلاتيني في 6 أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين أوضح نجم منتخب فرنسا السابق الذي ترشح سابقا لرئاسة فيفا، إنه سيعود لعالم كرة القدم. وأوضح الاتحاد الدولي في وثيقة مؤرخة بتاريخ 25 نوفمبر الماضي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الاربعاء إنه سيتخذ الاجرات الكفيلة «لاسترداد الأموال التي دفعها رئيس فيفا السابق (بلاتر) إلى نائب الرئيس السابق (بلاتيني)».

