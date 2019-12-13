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قرعة تصفيات أفريقيا 21 ديسمبر


أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أول من امس أن قرعة التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر ستقام في 21 يناير المقبل في القاهرة. وأوضح الاتحاد الافريقي على موقعه الرسمي أن القرعة ستشهد مشاركة 40 منتخبا بينها 14 ستتأهل عن الدور التمهيدي، تنضم إلى المنتخبات الـ26 الأفضل تصنيفا. ولفت إلى أن التصفيات ستبدأ في مارس 2020 وتنتهي في أكتوبر 2021.وأضاف أن المنتخبات الـ40 ستوزع على 10 مجموعات من أربعة منتخبات، وسيتحدد تصنيفها وفقا للتصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي «فيفا» في نهاية ديسمبر الحالي.


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