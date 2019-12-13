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تغلب الجهراء على اليرموك بصعوبة 93-89، وحقق القرين انتصاراً مثيراً على العربي 87-85 أول من امس ضمن الجولة 14 من الدور التمهيدي في دوري كرة السلة والتي شهدت أيضا فوز القادسية على التضامن 93-48، وكاظمة على النصر 82-58

ويتصدر الكويت جدول الترتيب برصيد 14 نقطة يليه اليرموك والعربي وكاظمة برصيد 13 نقطة ثم الشباب والقادسية والقرين 12 نقطة يليهما الجهراء برصيد 11 نقطة ثم برقان والساحل والصليبيخات 8 نقاط لكل منهما واخيراً التضامن 6 نقاط.

يذكر أن الفرق الستة الاولى في الدور التمهيدي ستتأهل الى منافسات الدور الثاني من البطولة.

واتسمت مباراة الجهراء مع اليرموك بالاثارة والندية منذ بدايتها بعد أن تبادل الفريقان التقدم طوال المباراة حتى انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 80-80، ولجأ بعدها الفريقان الى الوقت الإضافي الذي ابتسم للجهراء من خلال خبرة لاعبيه لتنتهي المباراة لصالحهم 93-89.

وفي المباراة الثانية التي جمعت القرين مع العربي، لم تختلف هذه عن سابقتها بعدما طغت الاثارة عليها منذ البداية وتبادل بها الفريقان التقدم حتى انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 85-85. ليواصل الفريقان التعادل ايضاً في الوقت الإضافي قبل أن يحصل القرين على خطأ من رميتين مع صافرة النهاية سجلهما نجم الفريق يوسف السليم ليخرج بنقطتي الفوز بنتيجة 87-85.

اما المباراة الثالثة، التي جمعت القادسية مع التضامن فاستطاع بها الاصفر الفوز بسهولة مستغلاً الفارق الفني الذي يصب لمصلحته وفاز على منافسه 93-48 دون صعوبة تذكر.

وفي المباراة الاخيرة، التي التقى بها كاظمة مع النصر، نجح البرتقالي في تحقيق فوز سهل هو الاخر على منافسه بنتيجة 82-58. هذا وتقام اليوم منافسات الجولة 15 من البطولة، حيث يلتقي في 5:00 مساء الصليبيخات مع برقان على صالة نادي النصر، تليها مباشرةً مباراة التضامن مع الجهراء على نفس الصالة كما يستضيف كاظمة على صالتة في تمام الخامسة ايضاً فريق الشباب.

