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اجمتع مدير الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح ونائبه لقطاع الرياضة التنافسية د. صقر الملا مع رئيس الاتحاد العربي للملاكمة يوسف الكاظم ورئيس الاتحاد الكويتي للعبة محمد منسي لمناقشة استضافة الكويت للبطولة العربية الاولى للناشئين في الملاكمة التي تنطلق يوم 22 يناير المقبل. ورحب فليطح بضيف الكويت وأكد حرص الهيئة على تقديم جميع اوجه الدعم لانجاح الملتقى الرياضي العربي لاسيما وانها اول بطولة عربية تستضيفها البلاد في لعبه الملاكمة، معرباً عن ثقته في الكوادر الكويتية بما يمتلكون من خبرات تنظيمية على إخراج هذا الحدث بصورة حضارية مشيداً بالنجاح الرائع الذي حققته استضافة الكويت للبطولة الاسيوية للناشئين في الملاكمة أغسطس الماضي. من جانبهما، اعرب رئيساً الاتحاد العربي والاتحاد الكويتي عن خالص الشكر للهيئة العامة للرياضة على استضافة البطولة التي ستشهد على هامشها اقامة ثلاث دورات عالمية للمدربين والحكام تحت اشراف الاتحاد الدولي للعبة. وحضر اللقاء مدير عام نادي الصليبخات ناصر العنزي.

