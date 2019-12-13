محلية

طالعتنا وسائل الاعلام المختلفة بخبر إيقاف الرياضة الروسية لمدة أربع سنوات لتلاعب هيئة المنشطات الروسية ببيانات خاصة بلاعبين روس تناولوا منشطات بفريق ألعاب القوى (بالتحديد).. إلخ. فما هي الرسالة التي يجب أن نعلمها من هذا القرار لدولة بوزن روسيا التي كانت بالسابق تتحكم هي وألمانيا الشرقية (كتلة الدول الشيوعية بأوروبا وأميركا الوسطى) بمصير الرياضيين الذين كانوا يمثلونهم في الألعاب المجمعة خصوصا في الألعاب الأولمبية.. ولم تكن الدول الرأسمالية مثل أميركا تجد سهولة بالفوز عليهم... إلا أنه وبعد هدم جدار برلين واندحار الشيوعية واتحاد الالمانيتين الشرقية والغربية بدولة واحده اكتشف خبراء الرياضة في ألمانيا الغربية سبب تفوق الألمان الشرقيين سابقاً في البطولات الرياضية العالمية انه بسبب تناولهم المنشطات أو العقاقير التي من شأنها أن ترفع من قدراتهم البدنية بشكل ملفت للنظر في بعض الرياضات بالتحديد وليس كلها، فتم إيقاف هؤلاء المدربين واللاعبين من المشاركة بالبطولات العالمية بعد ان طبقت لوائح كشف المنشطات أولمبياً وعالمياً رسمياً وأصبحت أنواع المنشطات هم كل مدرب او لاعب من ان يتناول هذه المنشطات بطريقة غير مباشرة أو من غير علمه... فهذا كان الرد الرئيس للروس في أن اللاعبين لم يكونوا على علم بهذه المنشطات وأنهم أبرياء منها.

هذا الحدث يمكننا أن نصنفه بفساد رياضي الغرض منه الحصول على ميداليات أو نتائج فنية من غير جهد يذكر وللأسف بعد كل هذه السنوات يقع اللاعبون ضحية لهذه اللعبة غير المستحبة والمحرمة شرعاً في المجال الرياضي حيث مازال العلماء يكتشفون عقاقير أخرى من شأنها أن تجعل اللاعب يتفوق الآن ولكنه ينتهي بسرعه ويعتزل... السؤال الآن هل سيسمح للاعبين بالمشاركة بالعلم الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 والدورات القادمة بالعلم الأولمبي؟ الجواب محرج نعم بالنسبة للألعاب التي لم تكن في المشكلة أو سيتم حصرهم على كل الألعاب الرياضية...

والله من وراء القصد؟

