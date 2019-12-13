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حقق فريق وزارة التربية لقب بطولة دوري الوزارات النسائي للبولينغ التي اختتمت بالنادي الكويتي للبولينغ بحضور الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية فيصل مقصيد ومدير ادارة الرياضة للجميع حامد الهزيم.

ونجحت لاعبات وزارة التربية في حصد القاب جميع منافسات الدوري في الفردي الزوجي والفرق والاساتذة والمجموع العام حيث حققت التربية المركزين الاول والثاني في الفردي والزوجي، وحل فريق جامعة الكويت في المركز الثالث.

وفي منافسات الفرق فازت التربية بالمركز الاول وجامعة الكويت الثاني ووزارة الكهرباء والماء الثالث كما حصدت التربية المراكز الثلاثة الاولى في مسابقتي الاساتذه والمجموع العام وفازت لاعبة التربية نسرين بنت المختار بجائزة اعلى شوط محققه 236، فيما حصلت وزارة العدل على كأس الفريق المثالي .

وهنأ الهزيم مدير ادارة الرياضة للجميع لاعبات الوزارات الفائزات في منافسات البطولة، مشيداً بالمستوى الفني والتنظيمي الرائع والتطور الكبير الذي شهدته هذه النسخة من البطولة التي اقيمت بمشاركة 40 لاعبة يمثلن 8 جهات حكومية.

وأوضح ان اللجنة الرياضية للوزارات حرصت على التركيز في الألعاب التي تحظى باهتمام المرأة العاملة وتتناسب مع طبيعتها واكد على اهتمام مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ونائبه لقطاع الرياضة للجميع مشعل الهدبة بتنشيط الدوري الرياضي النسائي لمنح فرصة للعاملات في الوزارات والمؤسسات الحكومية لممارسة النشاط الرياضي، مشيراً إلى أن هذا الدوري يعد مثابة رافداً للرياضة النسائية الكويتية التي تشهد تطوراً ملحوظاً. وأشار إلى أن هناك توجها لدى قطاع الرياضة للجميع للتوسع مستقبلاً في عدد الأنشطة المتاحة للنساء، بما يسمح للمرأة العاملة بممارسة الرياضة والارتقاء بالمستوى البدني والنفسي للمرأة التي أصبحت تمثل شريحة مهمة من قوة العمل في كل المؤسسات والوزارات، وتلعب دورا فاعلا إلى جوار الرجل في دفع عجلة ومسيرة التنمية بالبلاد. وقدم الهزيم الشكر لنادي البولينغ وكل الجهود التي أسهمت في انجاح بطولة الدوري.

