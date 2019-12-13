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توج القادسية بلقب كأس السوبر بعد تغلبه على الكويت 1 - 0 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد جابر الدولي. سجل للقادسية مدافعه النيجيري جيمس اوكواسو في الدقيقة 72.

وعزز القادسية الذي حصل على أول ألقاب الموسم رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بعد أن رفع رصيده إلى 6 ألقاب، فيما فشل الكويت في تحقيق لقبه الخامس، علماً بأن العربي حقق لقب المسابقة مرتين.

كما تفوق الأصفر على الأبيض في مواجهاتهما بالمسابقة بعد أن حقق الانتصار الخامس مقابل 4 للكويت في المواجهة التي حملت الرقم 9 بينهما.

وبدأ مدرب القادسية الإسباني بابلو فرانكو اللقاء بتشكيلة ضمت كلا من حارس المرمى خالد الرشيدي، وضاري سعيد والنيجيري جيمس اوكواسو والغاني رشيد سومايلا وعامر معتوق في خط الدفاع وأحمد الظفيري وفهد الانصاري وسلطان العنزي ورضا هاني في الوسط، وعيد الرشيدي والبرازيلي غاوتشيو في الهجوم.

اما مدرب الكويت السوري حسام السيد فبدأ اللقاء بتشكيلة ضمت حميد القلاف في حراسة المرمى، والسوري عمرو ميداني وفهد حمود وفهد الهاجري ومشاري غنام في خط الدفاع، ويوسف الخبيزي والفرنسي عبدالواحد سيسوكو والكولومبي دييغو كالديرون وفيصل زايد في الوسط، وفي خط المقدمة العاجي جمعة سعيد ويوسف ناصر.

وظهر الفريقان بمستوى هزيل وممل في الشوط الأول على غير المتوقع، وسط تمريرات عشوائية من كلا الطرفين اللذين عجزا عن بناء هجمة منظمة حقيقية، وكانت العلامة البارزة في الشوط الأول «كثرة رميات التماس» لأن الكرة كانت تستقر دائماً على جانبي الملعب، فضلا عن كثرة الأخطاء والتخبطات في وسط الميدان وفي الخطوط الخلفية. ولجأ مدرب الكويت الى تبديل اضطراري ومؤثر بعد إصابة لاعبه جمعة سعيد في الكتف اثر كرة مشتركة مع جيمس في الدقيقة 26، فاستعان بجهود عبدالله البريكي، وظلت الأمور على حالها دون دون اية خطورة على المرميين.

وطالب لاعبو القادسية بركلة جزاء في الدقيقة 33 اثر تعرض المهاجم غاوتشيو للمسك والإعاقة من قبل ميداني لكن الحكم عبدالله الكندري رفض احتسابها بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد «var».

والمحاولة التي يستحق ذكرها في هذا الشوط الذي انتهى سلبيا اداء ونتيجة كانت تسديدة البريكي من خارج المنطقة لكن كرته علت العارضة (45+2). وظهر الشد العصبي في بداية الشوط الثاني، وانذر الحكم المدافع سومايلا بعد تدخله القوي على كرة فيصل زايد، فيما أنذر سلطان العنزي وفهد الهاجري بعد المشادة التي حصلت بينهما والتي جاءت عقب متابعة الهاجري للهجمة (التي لم يستثمرها يوسف ناصر)،رغم سقوط عيد الرشيدي على الأرض بعد تدخل عنيف من الخبيزي وغنام على مهاجم القادسية.

وأولى المحاولات الخطرة في هذا الشوط كانت للأبيض عبر سيسوكو الذي هز شباك الأصفر من الخارج بعد متابعته المتسرعة لعرضية كالديرون (66)، وأخرج فرانكو المهاجم غاوتشيو وأشرك بدلا منه أحمد الرياحي لتنشيط خط المقدمة، ونجح المدافع جيمس في هز الشباك عبر كرة رأسية وضعها على يسار القلاف عقب متابعته لكرة ركنية نفذها الظفيري (72).

وحصل سيسوكو على بطاقة صفراء بعد محاولته ضرب سلطان، فيما استعان مدرب الكويت بجهود البديلين يعقوب الطراروة وفهد العنزي على امل انقاذ الموقف، في الوقت الذي اخرج فيه فرانكو مهاجمه عيد الرشيدي واشرك بدلا منه محمد الفهد للحفاظ على توازن الفريق في منطقة الوسط. كما شارك في الدقائق الأخيرة صالح الشيخ بدلا من الظفيري، في الوقت الذي حاول فيه الأبيض إدراك التعادل لكن الأصفر صمد حتى النهاية محققا أولى ألقاب الموسم الحالي.

