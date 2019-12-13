محلية

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تعود عجلة الدوري الممتاز للدوران غداً السبت بمواجهة العربي مع النصر في 04:05 مساءً على علي صباح السالم ضمن الجولة السابعة من المسابقة، التي تستكمل الأحد بلقاءي كاظمة مع التضامن والسالمية مع الساحل، وتختتم الاثنين بمباراتي الكويت مع اليرموك والشباب مع القادسية. وتمثل المباراة أهمية كبيرة للعربي الساعي لمغادرة قاع الترتيب حيث يحتل المركز العاشر والأخير برصيد نقطتيني وبفارق الأهداف خلف اليرموك التاسع، فيما يحتل النصر المركز الثامن برصيد 5 نقاط. وإن كان النصر لم يظهر بالصورة المتوقع خلال الجولات الست الأولى بعد تدعيم صفوفه بلاعبين محليين وأجانب، فإن العربي خيّب آمال جماهيره بعد «الانتفاضة» التي قامت بها إدارة النادي الجديدة وتعاقدها مع محترفين ومحليين وجهاز فني إسباني جديد لم يستمر أكثر من جولتين لتُسند المهمة إلى البوسني داركو نيستروفيتش الذي مازال يبحث عن التشكيلة الأنسب وسط وعود بالتعاقد بمحترفين جدد خلال يناير المقبل.

