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رشح اتحاد الكرة عضو مجلس إدارته فهد الهملان لخوض انتخابات المكتب التنفيذي الآسيوي للعبة عن منطقة غرب آسيا. واكد الاتحاد عبر موقعه الرسمي «دعمه المطلق للهملان باعتباره أحد الكفاءات الوطنية القادرة على تمثيل الكويت خارجياً بصورة مشرفة. وكان الهملان والأمين العام للاتحاد صلاح القناعي غادرا أول من أمس إلى العاصمة الأردنية عمان، لحضور اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا والتنسيق لانتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد القاري. من جانب آخر، التقى نائب رئيس اتحاد الكرة أحمد عقلة مساء أول من أمس المحاضر الدولي بوالحسن ملوش بحضور رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد خالد الشمري، ونائب رئيس اللجنة أحمد عجب، ومدير التدريب والتطوير عبدالعزيز حمادة وسكرتير لجنة المدربين فؤاد الشرعبي. وقام عقلة بتقديم درع تذكارية إلى المحاضر الدولي.

