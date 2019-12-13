محلية

أحرز فريق نادي المعاقين لقب بطولة الارادة المحلية الاولى لاندية المعاقين لكرة الطاولة التي اقيمت أول من أمس الاربعاء بمشاركة اندية الارادة والتحدي ووربة.

وتوج نادي المعاقين بلقب البطولة التي اقيمت برعاية محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد وذلك بعد احتلاله المركز الاول والميداليات الذهبية في مسابقات البطولة الست.

وفاز لاعب نادي المعاقين فهد العتيبي بمنافسات الوقوف لفئة العمومي في حين فاز اللاعب محمد بن جبل بمسابقة الفئات 3 و4 و5. واحتل اللاعب حامد وبدان المرتبة الاولى في منافسات الجلوس للفئتين 1 و2 فيما فاز اللاعب عبدالله حجي بالمركز الاول لفئة الناشئين وقوفا واحرز اللاعب فهد الانصاري المركز الاول للناشئين جلوسا. وذهب المركز الاول والميدالية الذهبية في فئة الفتيات جلوسا للاعبة ملاك هادي، وكرمت اللجنة المنظمة اللاعبين الواعدين من فئة البراعم منيف المطيري من نادي المعاقين وعلي بولند من نادي الارادة باعتبارهمها اصغر لاعبي البطولة. وقال رئيس نادي الارادة ومنظم البطولة دعيج الهاجري في تصريح للصحافيين عقب تتويج اللاعبين ان مشاركة اكثر من 40 لاعبا اسهم في قوة المنافسات بما ينعكس ايجابا على تطور رياضة المعاقين محليا منوها بخطوة الهيئة بإشهار اكثر من نادي متخصص في البلاد.

