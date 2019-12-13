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يعد مجمع سمو الشيخ ناصر المحمد للالعاب المائية الذي تم افتتاحه امس صرحا رياضيا عالميا على ارض الكويت ومفخرة للشباب الرياضيين إذ تم تصميم وتزويده بأحدث المواصفات التي تتوافق والمعايير الدولية. ويضم المجمع الذي يستضيف بطولة العالم لكرة الماء للشباب (تحت سن 20 عاما) التي انطلقت امس مسبحا اولمبيا واثنين اخرين للاحماء للسباحين ولاعبي كرة الماء والغطس وفقا لنوع البطولة. وزود المجمع الذي يوفر كل الخدمات اللوجيستية التي يحتاجها اللاعبون في الرياضات المائية بشاشة كبيرة لاعلان نتائج المسابقات ومكاتب ادارية لمنظمي البطولات ومنصة لكبار الضيوف والشخصيات فضلا عن مركز اعلامي متميز.

