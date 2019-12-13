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طور علماء عقاراً ثورياً يوقف انتشار أكثر أشكال سرطان الثدي فتكاً وأنواع أخرى من الأورام الخبيثة، وأثبت العلاج التجريبي نجاحه في الخلايا السرطانية البشرية، التي نمت في المختبر.

ومنع العلاج انتشار مرض سرطان الثدي السلبي الثلاثي في فئران التجربة، ويأمل العلماء أن يسجل نجاحاً مماثلاً لدى البشر. ويوجد عدد قليل من خيارات العلاج الفعالة لهذا النوع من السرطان، الذي ينتشر أكثر من الأنواع الأخرى في عملية تسمى «هجرة الخلايا السرطانية»، ومن المرجح أن يعاود الظهور ويسبب الوفاة في كثير من الحالات. ويدمّر عقار«MS1943» البروتين المعروف باسم«EZH2»، الذي يغذي نمو السرطان، دون إلحاق الضرر بالخلايا السليمة.

وقال الدكتور جيان جين، مدير مركز «ماونت سيناي» لاكتشاف العلاجات في نيويورك: «تشير النتائج إلى أن مثبطات EZH2 الانتقائية، مثل MS1943، قد توفر نهجاً علاجياً ناشئاً لعلاج سرطان الثدي السلبي الثلاثي».

ويعتقد العلماء أن العقار الجديد، الذي وُصف في «Nature Chemical Biology»، يمكنه أيضاً علاج سرطان البروستاتا، الأكثر شيوعاً لدى الرجال.

