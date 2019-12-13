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اشترت مؤسسة بريطانية الفستان الشهير الذي ارتدته الأميرة ديانا عندما رقصت مع الممثل الأميركي جون ترافولتا في حفل عشاء بالبيت الأبيض، أقامه الرئيس الأسبق رونالد ريغان على شرف أمير وأميرة ويلز، بعد فشله في العثور على شارٍ خلال عرضه في اليوم السابق في مزاد علني. وجاء في بيان لدار «كيري تايلور» التي نظمت المزاد في لندن «المشتري مسرور لأنه كان يأمل أن تبقى هذه القطعة في المملكة المتحدة»، من دون تحديد هوية المؤسسة التي اشترته.

وكان سعر الفستان مقدراً بين 250 إلى 350 ألف جنيه استرليني (297 إلى 416 ألف يورو) وبيع في مقابل 220 ألف جنيه استرليني (262 ألف يورو). واشتهر بفضل صور تظهر ديانا ترقص مع ترافولتا على أنغام «يو شود بي دانسينغ» من فيلم «ساتدراي نايت فيفر».

وكانت الأميرة ارتدت الفستان مرات عدة وهو من تصميم فيكتور إدلشتاين. وقد سبق أن بيع في مزاد بسعر 281 ألف يورو في العام 2013.

