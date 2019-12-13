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قدم الخيال العلمي عدة روايات عن السفر بين النجوم وعبر الأجيال، واليوم تعمل شبكة صغيرة من الباحثين على تحويل ذلك الخيال إلى حقيقة بدراسة كيفية نقل البشرية إلى كوكب «بروكسيما b» الذي يدور حول النجم «بروكسيما سانتوريا»، والذي يبعد عن الأرض حوالي 4.24 سنة ضوئية، ويعتبر بيئة مثالية لاستمرار حياة الإنسان في حال تعرضت الحضارة على الأرض إلى الانهيار.

أندرياس هاين، المدير التنفيذي لمبادرة غير ربحية، مقرها باريس، ومعنية بدراسات النجوم، قال «بعد 200 ألف عام أو نحو ذلك، يهدد التغير المناخي بجعل مساحات واسعة من كوكبنا غير قابلة للحياة، يضاف إلى ذلك عوامل التهديد الأخرى الجادة، مثل الاصطدام بمذنب وغيره. ولذلك كان من الضروري البحث عن أماكن أخرى لاستضافة البشرية. وعلى الرغم من تركيز الاهتمام على المريخ، الذي تصله أولى رحلات «ناسا» المأهولة 2024، إضافة مجهودات سبيس إكس، وإيلون ماسك لتأسيس مستعمرة هناك.إلا أن هناك كواكب أخرى أفضل، وأكثر مناسبة من الكوكب الأحمر للعيش عليه، والذي لن نتمكن من النجاة عليه لأنه كوكب صخري، بارد، وغلافه الجوي محاط بطبقة رقيقة من ثاني أكسيد الكربون، وستفرض علينا هذه الأجواء ارتداء ملابس واقية، وهياكل محكمة الغلق ستجعلنا مقيدي الحركة». وأضاف:«ندرس في برنامجنا Breakthrough Starshot إرسال مسبار إلى ألفا سينتوريا، ويبقى التحدى الأساس هو كيفية سفر البشر لسنين ضوئية، إذ تستغرق السنة الضوئية الواحدة، عدة قرون. وعليه ستصل عمر المهمة إلى 1000 عام! ولن يكون بمقدور مجموعة واحدة البقاء على قيد الحياة من البداية إلى النهاية، لذلك سيتعين علينا التفكير في كيفية نقل الشعلة إلى الجيل الثاني، ثم الثالث، وهكذا».

فريدريك مارين، عالم الفيزياء الفلكية بجامعة ستراسبورغ، قال: «عندما يتعلق الأمر بالسفر إلى ماوراء نظامنا الشمسي لاستعمار كواكب نجم قريب، فإن السؤال الأساسي هو: هل ذلك ممكن على المستوى البيولوجي؟».وأضاف: «قدم نيك كاناس، أستاذ الطب النفسي دراسات قيمة لتأثير انعدام الجاذبية والعزلة والسفر لفترات طويلة على الإنسان، ويمكن أن تشكل نقطة انطلاق للتعرف على مستقبل مثل تلك الرحلات الجماعية، والتهديدات التي تواجهها. فالقضية ليست مجرد نقل المادة الوراثية لأجيال جدد، ولكن كيف سيكون شكل أولئك البشر المعزولين المولودين خلال رحلات طويلة».

