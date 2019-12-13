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مسبار روسي يبدأ مهمته في الفضاء


أكد بيان صادر عن المعهد الروسي لأبحاث الفضاء، أن مسبار «Spektr-RG» الفضائي المتطور بدأ مهمته الكونية. وتبعاً للبيان فإن الخبراء في المعهد الروسي لأبحاث الفضاء قاموا في 8 ديسمبر الحالي بتشغيل بعض أجهزة المسبار لإجراء مسح اختباري. وأوضح الخبراء في المعهد أن التلسكوبين الروسي Z«?R?-??» والألماني «EROSITA» المثبتين على المسبار سيعملان كل نصف سنة على التقاط صور تفصيلية دقيقة لوضع خريطة للسماء، والصور الملتقطة عبرهما ستكون أدق بعدة مرات من الصور الملتقطة بتلسكوبات الأشعة السينية الحالية، وخلال السنوات الأربع القادمة، سيسهم هذا المسبار في رسم خرائط دقيقة للكون، ومراقبة ملايين مصادر الأشعة الكونية. وفق موقع «روسيا اليوم». وطُوّر المسبار في إطار مشروع مشترك روسي - ألماني، ليعمل على رسم خريطة تفصيلية للسماء والنجوم والأجرام السماوية بالاعتماد على تقنيات خاصة تعمل بالأشعة السينية.


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