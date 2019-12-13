أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى د. هلال الساير رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتية عضو اللجنة الدائمة في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالعضوية الدائمة في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وذلك أثناء انعقاد المؤتمر الدولي العام الثالث والثلاثين للاتحاد والذي عقد بمدينة جنيف في الاتحاد السويسري، منوها سموه بأن هذا الفوز جاء تجسيدا لثمرة جهود الساير لرئاسة جمعية الهلال الأحمر الكويتي والتي هي دائما على أهبة الاستعداد والعطاء وبمقدمة المبادرين في مجال الأعمال الإغاثية الإنسانية للمنكوبين في شتى بقاع العالم دون أي تفرقة أو تمييز، سائلا سموه المولى تعالى له ولجميع الأخوة والأخوات بجمعية الهلال الأحمر الكويتي دوام التوفيق والسداد لكل مافيه خير ورفعة الوطن العزيز. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى د. هلال الساير رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتية عضو اللجنة الدائمة في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالعضوية الدائمة في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

مواقف الكويت

وكان رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير فاز أول من أمس الأربعاء بعضوية اللجنة الدائمة في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر على هامش المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للاتحاد. وأشار الساير في تصريح لـ (كونا) عقب الفوز إلى «مواقف الكويت الواضحة والداعمة لتعزيز العمل الإنساني على كافة المستويات وتطلعها لتعزيز عمل اللجنة الدائمة من خلال عضوية الجمعية في المرحلة المقبلة». وقال الساير إن حصوله على عضوية اللجنة الدائمة جاء تقديرا لدور الجمعية في تعزيز العمل الإنساني، معرباً عن بالغ شكره لكل الجمعيات والحكومات التي صوتت لصالحه.

واكد أهمية دور الكويت في الأعمال الإنسانية والتطوعية والتي نالت بها ثقة دول العالم مشيرا إلى أن الفوز بعضوية اللجنة الدائمة يبين الدبلوماسية الإنسانية الكويتية ويكشف عن الدور الذي تضطلع به الجمعيات الوطنية وسط الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية. وأضاف الساير أن الكويت دائما في مقدمة المبادرات الإنسانية لتخفيف الآلام عن ضحايا الصراعات والنزاعات حيث اقترنت الحكمة بالسياسة الخارجية في المحافل الدولية باسم الكويت وتتجه الأنظار إليها طلبا للدعم الإنساني.

وأعرب عن خالص التهاني والتبريكات لكل من بذل جهدا لتحقيق «هذا الفوز الذي نفخر به جميعا ويلقي علينا مسؤوليات جساما نستطيع القيام بها على أكمل وجه».

الريادة الإنسانية

إلى ذلك قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمس الخميس إن فوز رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير بعضوية اللجنة الدائمة للحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إنجاز كبير للكويت.

وأضاف السفير الغنيم في تصريح لـ (كونا) إن هذا الإنجاز يعود إلى مكانة الدكتور الساير كشخصية معروفة بالعمل الإنساني وتقف خلفه مؤسسة وطنية هي الهلال الأحمر الكويتي ودولة معروفة بالعمل الإنساني ومركز إنساني وقائدها سمو الأمير الذي نصبته الأمم المتحدة قائدا للعمل الإنساني.

وأكد أن كل هذه المقومات عززت فرص فوز الكويت ممثلة بشخصية الدكتور الساير بعضوية هذه اللجنة بعد منافسة شديدة وشرسة ولكن مكانة الكويت المعروفة بالعمل الإنساني كان لها الفضل في حشد التأييد اللازم لفوزه المشرف.

وأفاد الغنيم أن انضمام الكويت إلى هذه اللجنة الدائمة مستحق لأنه نتيجة عمل تراكمي من النشاط الكويتي في الحقل الإنساني فضلا عن كون الكويت من الدول الداعمة لاتفاقيات جنيف الرابعة والقضايا المتعلقة بالعمل الإنساني في جميع دول العالم بلا أجندة سياسية. وأضاف أن «الفوز كان متوقعا ذلك لأننا لمسنا تجاوبا من الأطراف المشاركة في التصويت من الحكومات والجمعيات الوطنية سواء للصليب الأحمر أو للهلال الأحمر واللجنة الدائمة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر».

وأوضح أن تنوع الأطراف المشاركة في التصويت وفوز الكويت ممثلة في شخص د. الساير يعني إجماعا من الحكومات والجمعيات الوطنية على مكانة الكويت الإنسانية وانها أهل لهذا المنصب المهم.

وفاز الدكتور الساير أول من أمس الأربعاء بعضوية اللجنة الدائمة في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر على هامش المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للاتحاد بجنيف.

وتوصف اللجنة الدائمة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بأنها الجهاز المفوض من المؤتمر الدولي للاتحاد أثناء انعقادها بين دورتين من دورات المؤتمر لممارسة الاختصاصات المحددة.

