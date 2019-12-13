أول النهار

اختتمت أمس فعاليات «الايام الثقافية الكويتية» في ولاية ساو باولو البرازيلية والتي نظمتها السفارة الكويتية مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بهدف تعزيز التقارب الثقافي والاجتماعي بين البلدين. واشتملت الايام على عروض موسيقية لفرقة التخت العربي بقيادة المايسترو الدكتور أيوب خضر ومعارض فنية وتراثية متنوعة بالإضافة إلى الخط العربي وحظيت الفعاليات بتفاعل كبير من الجمهور البرازيلي الحاضر لمقر الفعاليات في حديقة ايبييرا بورا بالولاية، وحضروا المعارض الفنية مبدين إعجابهم بها.

وأوضح سفير دولة الكويت لدى البرازيل ناصر المطيري أن مشاركة الكويت بأيام ثقافية في البرازيل، أعطت صورة واضحة للجمهور البرازيلي عن الكويت وتنوعها الثقافي والفني، مبينا أن وفد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المشارك كان محل الثقة في نقل هذه الرسالة، التي تهدف إلى التعريف بتاريخ وثقافة الكويت للدول الأخرى ونشرها، وتوثيق الصداقة، وتبادل الثقافات. من جهته قال رئيس الغرفة التجارية العربية بالبرازيل روبنز حنون ان مشاركة الكويت في الأيام الثقافية أعطت صورة حقيقية لتراث الكويت للجمهور البرازيلي مبديا اعجابه بالفن الموسيقي والتراث الشعبي الكويتي .

ودعا حنون الى المزيد من المشاركات الكويتية في البرازيل وذلك لتقوية أواصر العلاقات الثقافية بين البلدين لتعزيز الصداقة بين الشعبين الكويتي والبرازيلي.

من جانب آخر قال الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور عيسى الأنصاري ضمن اهداف المجلس تعزيز الجانب الثقافي مع الدول الصديقة ودول أميركا اللاتينية فتم اختيار جمهورية البرازيل التي تربطنا بها بعلاقات طيبة منذ عام 1968.

وأوضح الانصاري أن المجلس حرص على المشاركة وتقديم الفن الكويتي للجمهور البرازيلي وقال ان الفعاليات التي اختتمت أعمالها بالبرازيل اشتملت على تقديم أمسيات موسيقية منوعة ومعارض فنية وتراثية عن الكويت.

وأكد الانصاري ان هذه الأيام الثقافية هي اول نشاط ثقافي كويتي تم تنظميه منذ اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مؤكدا ان هذه المبادرة ستكون بداية لتوثيق جسور التعاون الثقافي بين الشعبين الصديقين.

