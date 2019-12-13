الأولى

أعرب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عن أسفه وتأثره لما تعرض له رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مقبرة الصليبخات من محاولة اعتداء باليد خلال تأديته واجب العزاء لعدد من الأسر الكويتية الكريمة.

واشار سموه في برقية بعث بها الى الغانم أمس إلى أن هذا التصرف لا يمثل القيم الإسلامية وعادات وأخلاق أهل الكويت ولا يعكس ما جبلوا عليه من تواد وتعاطف وتراحم وتكاتف في السراء والضراء سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على رئيس مجلس الأمة موفور الصحة والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية إلى الغانم ضمنها سموه أسفه وتأثره لما تعرض له في مقبرة الصليبخات من محاولة اعتداء باليد خلال تأديته واجب العزاء لعدد من الأسر الكويتية الكريمة سائلا سموه أن يديم عليه موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية مماثلة. من جانبه أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن شكره وامتنانه للرسالة الابوية التي وجهها اليه سمو امير البلاد والذي أعرب فيها عن اسفه وتأثره لحادث محاولة الاعتداء عليه في مقبرة الصليبخات اول من امس معبرا عن شكره وامتنانه كذلك للرسالتين المماثلتين اللتين بعث بهما سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

وقال الغانم في تصريح صحافي: غمرني سمو الأمير بمشاعره الابوية في رسالته الموجهة إلي، وانني إذ اعرب عن شكري وامتناني البالغين لسموه، لادعو الله جلت قدرته ان يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاخاء والتراحم وان يحفظ الكويت قيادة حكيمة وشعبا كريما من كل مكروه.

وقال الغانم: جميعنا نشاطر سموه مشاعره في أن ما حدث اول من امس امر يتناقض مع أخلاقنا كمسلمين ومع عادات اهل الكويت، وانا أؤكد لسموه بأن اهل الكويت كما عهدهم، اهل مروءة وأخلاق وتراحم وان ما حدث لا يعدو كونه حادثا فرديا وعرضيا لم نعتد عليه نحن ككويتيين.

واختتم الغانم تصريحه قائلا: كما أعرب عن بالغ امتناني وشكري لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد على رسالته الابوية كما اشكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على رسالته الاخوية.

وكان الغانم اصدر بيانا اول من امس اوضح فيه حقيقة ما حدث في مقبرة الصليبخات، مشدداً على أن الحادث لا يمت بصلة لأخلاقنا ككويتيين ومسلمين، وأن ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي من فيديوهات.. قديمة ولا تتعلق بما حصل.

وقال الغانم في بيانه: منعاً للغط والإشاعات، أجد نفسي ملزما بتوضيح ما حدث في مقبرة الصليبخات، إن حقيقة ما حدث في مقبرة الصليبخات يمكن اختصاره بأنني وبعد انتهائي من تقديم واجب تقديم العزاء بوفيات عدد من الأسر الكويتية الكريمة، توجهت إلى المخرج، وإذا بي أصادف الأخ الكريم عدنان الورع وبجانبه شخصان، فقمت بالسلام على الأخ عدنان وعلى الشخص الثاني،

وعندما هممت بمصافحة الشخص الثالث، رفض السلام متفوهاً بكلمة غير لائقة، فما كان مني إلا أن قلت له (عيب عليك احنا في مقبرة) وأعطيته ظهري مغادراً، وإذا به يحاول الاعتداء عليّ باليد، فما كان من أخي فهد الذي كان برفقتي إلا أن تصدى له ومنعه من الاعتداء عليّ، أما ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من فيديوهات فإنها قديمة ولا تتعلق بما حصل. وأضاف الغانم: وإنني إذ أبدي استغرابي وانزعاجي مما حدث، فإنني أؤكد أن هذا الحادث، حادث عرضي لا يمت بصلة لأخلاقنا ككويتيين ومسلمين، فأنا أذهب بشكل شبه يومي إلى المقبرة، أعزي الناس وألتمس الأجر، ولم نصادف مثل تلك الحوادث الشاذة، فالمقبرة مكان بطبيعته يفرض الوقار والخشوع والهدوء، فمصابات الناس في وفياتهم مناسبات تقتضي الحزن والتعاطف والتضامن، رحم الله موتى المسلمين وأعاننا على كسب الأجر والمغفرة، اللهم آمين. وقال الغانم في البيان أيضاً: وقبل أن أختم، لا أود إغفال نقطتين مهمتين هما: أولاً: أشكر كل من سأل واتصل بهدف الاطمئنان، وأقول لهم أنا بخير، كما أشكر من اتصل أو كتب مستنكراً ما تعرضت له، حتى من أولئك الذين يختلفون معي، وهذا ليس بغريب على الكويتيين، فهذه أخلاقهم التي جبلوا عليها، وأقول لهم بيّض الله وجوهكم. واضاف: ما فعله الشخص المعني معي، لا يمثل إلا نفسه (ولا تزر وازرة وزر أخرى) فعائلته الكريمة عائلة مشهود لها بالأخلاق والمناقب العالية، وشهادتي فيهم مجروحة، وأقول لهم (محشومين أيها الأكابر الأكارم) والحمدلله من قبل ومن بعد.