الأولى

اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان المجلس سيستأنف انعقاد جلساته في 24 ديسمبر الحالي حال الانتهاء من تشكيل الحكومة الاسبوع المقبل وهو الموعد المتوقع حتى الآن.

واوضح الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الامة امس انه وفقا لحديثي مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اذا تم الانتهاء من تشكيل الحكومة في الاسبوع المقبل فإن اول جلسة ستكون يوم 24 ديسمبر. واضاف ان الامر مشروط بانتهاء تشكيل الحكومة ومتى ما تم تشكيل الحكومة خلال الاسبوع المقبل فسيوجه الدعوة الى جلسة 24 ديسمبر الحالي.

من جانب آخر، أكد الغانم انه سيتم التوصل الى حل بشأن خبراء وزارة العدل المتأثرين بحكم محكمة التمييز (اعلى درجة قضائية) القاضي بإلغاء القرارات الصادرة خلال نحو ثلاث سنوات بتعيين 560 خبيرا في الإدارة. وقال الغانم اطمئن الجميع بأنه سيكون هناك حل لهم، مشيرا الى تأكيد سمو يس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في محادثة هاتفية اجراها معه اهتمامه الشخصي بهذا الملف فضلا عن تأكيد سموه احترام احكام القضاء والحرص على تنفيذها. وذكر انه عقد اول من امس الاربعاء اجتماعا مع وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فهد العفاسي لمناقشة ايجاد الحلول المناسبة فيما يخص هذا الشأن.

وجدد الغانم التأكيد على احترام احكام القضاء وتنفيذها مبينا في الوقت ذاته ان نحو 560 عائلة كويتية او اكثر قد تفقد مصدر رزقها وهذا بالتأكيد يعد هاجسا لنا جميعا.

بدوره، تمنى النائب بدر الملا من رئيس مجلس الامة المسارعة الى إرسال الدعوات الى الحكومة والنواب لحضور جلسات المجلس في مواعيدها المؤرخة سابقًا، حتى لا تتعذر الحكومة عن عدم حضورها بعدم ورود دعوات اليها. وقال الملا في مؤتمر صحافي امس ان تعطيل الجلسات من قبل الحكومة بحجة عدم اعلان تشكيلها هو تعطيل للدستور وهو امر مرفوض تماما.

وطالب بسرعة تشكيل الحكومة، ومبادرتها الى عقد الجلسات أسبوعيا لتحقيق إنجاز في القضايا الواردة في جدول الأعمال لدور الانعقاد القصير الحالي، معتبرا ان اطالة المدة باب قد يؤدي الى نوع من عدم التعاون مع رئيس الحكومة، مشددا على ان ما يعنيه هو تجنب الصدام مع الحكومة.

واوضح الملا انه تقدم الى جانب النائب عبدالله الكندري امس بكتاب الى الرئيس الغانم لاستئناف انعقاد الجلسات، مشددا على ان الدستور اوجب على الحكومة حضور الجلسات لرعاية اختصاصاتها، اما تعطيل جلسات المجلس فهذه ممارسة غير جيدة.

من جهته، قال النائب محمد الدلال ان لدى سمو رئيس مجلس الوزراء الامكانية والقدرة فهو من العناصر الايجابية التي نتطلع الى ان يكون لها دور ايجابي في المرحلة القادمة ولكن المطلوب ان يكون لدينا حكومة حتى يمارس المجلس دوره التشريعي.

وأكد ان تصريف العاجل من الأمور لا يعني اتخاذ قرارات رئيسة قد يتورط بها الوزير القادم وعلى الحكومة المستقيلة بحث الموضوع بشكل جدي وعدم اتخاذ اي قرار لا يندرج تحت قائمة العاجل من الأمور ولنا في قرارات ادارة الخبراء خير شاهد. وأمل ان يكون لدينا حكومة لديها برنامج عمل فعال وفق خطوات نحو الاصلاح والتطوير والنهضة ومواجهة الفساد ونسأل الله ان يبارك في جهود سمو الشيخ صباح الخالد خلال المرحلة المقبلة.