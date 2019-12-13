الأولى

قرر مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية تشكيل لجنة لبحث وجهات نظر وآراء الطيارين المستقيلين للوصول الى حلول تتوافق مع الأنظمة واللوائح والقوانين المعمول بها في الشركة وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المفروضة عليها من قبل سلطات الطيران المدني الكويتية والجهات الرقابية الفنية الدولية. وأكدت الشركة في بيان لها انه تم عقد اجتماع طارئ ضم 4 من الطيارين المتقدمين باستقالاتهم كممثلين عن باقي زملائهم، حيث عبر رئيس وأعضاء مجلس الادارة الحاضرون عن بالغ اهتمامهم بالموضوع، مؤكدين اعتزازهم بجميع موظفي الشركة المخلصين والمتفانين في عملهم وفي طليعتهم قطاع الطيارين الذين سجلوا بأدائهم المتفاني طوال خدمتهم في الخطوط الجوية الكويتية صفحات مضيئة في مجال السلامة والأمان في عمليات الشركة، فضلا عن تحقيق اعلى معدلات انضباط في المواعيد بشهادة وكالات تقييم اداء شركات الطيران العالمية.

واضاف البيان: كما تمنى رئيس وأعضاء مجلس الادارة من الطيارين المستقيلين التأني في موضوع استقالاتهم لافساح الفرصة للجنة التي سيتم تشكيلها لبحث جميع المطالب ووضع تصورات الحلول لها، آملين من الجميع تغليب الحكمة والتروي في هذا الموضوع، للوصول الى افضل النتائج لصالح الطيارين وجميع الموظفين وصالح الناقل الوطني (الخطوط الجوية الكويتيه) والمصلحة العليا للكويت.

يذكر ان اجتماع مجلس ادارة «الكويتية» جاء بعد تقديم 62 طياراً من الطيارين الاداريين استقالات جماعية من مناصبهم الادارية في ادارة العمليات بالشركة.