الأولى

كشفت بيانات رسمية حكومية أن إجمالي قيمة إيرادات الميزانية العامة للدولة قد بلغت 11.5 مليار دينار، مقابل 10.4 مليارات دينار للمصروفات، ليصبح عجز الميزانية قبل خصم احتياطي الأجيال القادمة 684.6 مليون دينار و1.8 مليار دينار بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة وذلك خلال الـ 8 أشهر المنتهية من العام المالي الحالي 2019/2020. وأشارت وزارة المالية في تقريرها الشهري الصادر عن شهر نوفمبر إلى أن البيانات الواردة لا تمثل مصروفات الفترة بشكل دقيق بسبب تأخر العديد من الجهات الحكومية في نقل البيانات الخاصة بها، فيما يتعلق بالرواتب والصرف والمكاتب الخارجية التابعة لبعض الجهات الحكومية، وكذلك بعض مصاريف الدعم التي تخضع للتحاسب حتى نهاية الفترة. ووفقاً للبيانات، فقد بلغ الإجمالي المحصل من الايرادات النفطية 10.4 مليارات دينار لتشكل 75.6 % من المقدر في الميزانية البالغ 13.8 ملياراً، فيما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة 355 مليون دينار، تشكل 61 % من إجمالي الإيرادات المقدرة في الميزانية والبالغة 576 مليون دينار. ولفتت إلى أن 50 % من الإيرادات المقدرة غير النفطية قد تم تحصيلها بواقع 982 مليون دينار، من إجمالي الإيرادات غير النفطية المقدرة في الميزانية والبالغة 1.9 مليار. وأوضحت أن إجمالي الإيرادات المحصلة 11.5 مليار دينار، ما يمثل 72 % من جملة إيرادات الميزانية البالغة 15.8 ملياراً. وبينت أن احتياطي الأجيال القادمة الذي يتم اقتطاعه من إجمالي الإيرادات بنسبة 10 % قد تجاوز حاجز مليار دينار، بالغاً 1.15 مليار دينار. وفي جانب المصروفات أوضحت البيانات أن رواتب العاملين بالدولة قد تجاوز 4 مليارات دينار، مثلت 52.1 % من إجمالي الاعتماد المقدر في الميزانية البالغ 7.7 مليارات دينار. ولفتت إلى ان إجمالي ما تم صرفه على باب الإنفاق الرأسمالي تجاوز المليار دينار بالغاً 1.02 مليار، بنسبة 30.7 % من إجمالي الاعتماد البالغ 3.3 مليارات دينار. وأشارت الأرقام إلى أن إجمالي المصروفات بنهاية الـ 8 شهور المنتهية بنهاية العام المالي الحالي 2019/2020 قد بلغت 12.1 مليار دينار، من جملة المصروفات المقدرة بالميزانية والبالغة 22.5 مليار دينار.